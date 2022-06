Polémica por un avión venezolano retenido en Ezeiza: estaba suspendido por EE. UU.

Las autoridades del Aeropuerto de Ezeiza inmovilizaron ayer un avión venezolano que fue sancionado por los Estados Unidos y le secuestró el pasaporte a 12 venezolanos y cinco iraníes que iban a bordo. Se trata de un Boeing 747 Dreamliner propio de la empresa Emtrasur, que había aterrizado el lunes pasado en el aeropuerto de Córdoba proveniente de Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, debido a la neblina que azotaba a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Sin embargo, una vez arribado en Ezeiza, fue recibido por la PSA, además de por la Aduana, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones. Las fuerzas llevaron a cabo el procedimiento, a raíz de información suministrada por inteligencia de varias agencias mundiales.

Desde la oposición ya lanzaron sus sospechas y preguntaron por las maniobras de la aeronave, que voló entre Buenos Aires y Córdoba con el transponder apagado, como si no quisiera ser localizado. Se detalló además que el avión “transportaba autopartes desde Venezuela y México para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”.

A pesar de ello, algunas de las cinco personas con nacionalidad iraní fueron conectadas con presuntos nexos con las Fuerzas Quds. Dicha Fuerza responde a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se especializa en guerra asimétrica, además de operaciones de inteligencia militar. Al mismo tiempo, son los responsables de realizar actividades fuera de las fronteras de Irán.

El antecedente de algo similar data del año 2011, cuando un avión militar de los Estados Unidos fue demorado también en el citado Aeropuerto de Ezeiza. En aquella ocasión, tras una denuncia del Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner, el avión en cuestión, un C-17 de la Fuerza Aérea norteamericana, había intentado traficar armas y equipos de espionaje simulando su accionar como si estuvieran destinados a un curso de entrenamiento policial.

La cuestión amenaza con una tormenta política para el Gobierno de Alberto Fernández. "Tenemos un avión venezolano, de origen iraní y con pedido de captura de los Estados Unidos en nuestro país. Esto es gravísimo", expresó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. "Ya se saben los nombres de los 20 pasajeros del vuelo venezolano/iraní. El Juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villenas, con jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza, debería iniciar una causa y confirmar la identidad y antecedente de cada uno de ellos", agregó el legislador.

En tanto, Clarín publicó que el martes 7, un día después, el avión tenía agendado un nuevo vuelo, con todos los tripulantes a bordo, sin embargo se tuvo que cancelar porque la aeronave no tenía el combustible suficiente para realizarlo. Por esa razón, las 19 personas de la tripulación pasaron la noche en un hotel de una reconocida cadena internacional en Ezeiza.

En diálogo con Clarín, uno de los integrantes de la tripulación habló de la situación como un malentendido que ya se resolverá, pero aclaró que no estaba autorizado a dar ningún tipo de información. "Una vez que se complete el vuelo se podrán dar detalles", dijo, en un tono de voz tranquilo.

Transportes Cargo del Sur, o Emtrasur, es una empresa creada en 2020 por el Gobierno venezolano. Es una subsidiaria de Conviasa (la aerolínea estatal venezolana), que está bajo sanciones aplicadas por el Gobierno estadounidense desde febrero 2020.

"Dado el comportamiento enigmático del vuelo, la propiedad cuanto menos confusa de la aeronave y la composición de la tripulación, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto", planteó en sus fundamentos el proyecto legislativo presentado por Milman y otros legisladores. El conflicto diplomático por el "avión fantasma" con tripulación de Venezuela e Irán se produce mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está de visita en Irán.