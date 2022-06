Empoderado, Guzmán tendrá la última palabra sobre el gasoducto

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá la última palabra sobre las decisiones que se tomen para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que llevará gas desde el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén hasta distintas ciudades del país y Brasil, entre otros destinos. Se trata de una obra de alrededor de US$ 1.600 millones, considerada clave para aprovechar los recursos de energía no convencional.

Guzmán tendrá la decisión final sobre las medidas que tomen los comités que llevan adelante la licitación para construir el tendido que irá de Vaca Muerta a Buenos Aires. Para poder avanzar en la construcción del gasoducto a Vaca Muerta, los funcionarios kirchneristas aceptaron la supervisión de un ministro como Guzmán, al que suelen cuestionar.

El jefe de Economía monitoreará licitaciones que llevará adelante Energía Argentina (la ex Ieasa).

Esa empresa, dirigida por Agustín Gerez, seguirá adelante con los pliegos que ya estaban en su ámbito, como el de la provisión de caños por parte de Techint, compra de válvulas y la obra civil. "He designado como presidente de la comisión evaluadora del gasoducto al secretario de Energía, Darío Martínez", dijo el ministro de Economía.

En Energía Argentina funcionan comisiones evaluadoras de los proyectos, que van recibiendo propuestas. Las mismas seguirán actuando como hasta ahora. Pero Guzmán (que delegó la tarea en Martínez) será el que otorgue la luz verde.

Energía Argentina y Guzmán deberán encontrar una solución a la provisión de caños. El único oferente y ganador de esa licitación fue TenarisSiat (Techint). Es un contrato de US$ 600 millones. Pero la empresa y el Gobierno aún no acordaron la estructura financiera de anticipos y adelantos.

"Las comisiones evaluadoras tienen a su cargo el seguimiento integral de los procesos licitatorios, análisis de ofertas y posterior recomendación al órgano directivo del comitente (Energía Argentina) de cuales deben ser las ofertas adjudicatarias y/o desestimadas de dichos procesos conforme el fundamento técnico, legal y económico allí establecido", indicaron desde Economía.

Aunque ya hay representantes de Economía en Energía Argentina, en esa empresa entienden que es "propicio que la máxima autoridad del área tenga participación directa en todas las instancias de formación de la voluntad societaria a los efectos que la misma refleje los análisis más amplios y diversos posibles".

Desde primero explicaron que "sería lógico" que Guzmán tome más funciones y luego informaron que Martínez estará a cargo. En tanto, la apertura de ofertas para la obra civil, por unos US$ 1.000 millones, se hará el próximo 8 de julio.

Las empresas interesadas deberán probar que tienen experiencia en la construcción de gasoductos de más de 75 kilómetros de alta presión.

Energía Argentina también está tratando de cerrar la compra de válvulas, donde por ahora ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados". El gasoducto tendrá distintos tramos, y algunos son más complejos que otros. Los recorridos son más largos en algunos casos, o atraviesan campos, donde se requiere la anuencia de sus propietarios. (NA)