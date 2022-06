Rossi: "Tenemos que aprender a convivir con las diferencias"

El flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, advirtió ayer que la elección presidencial de 2023 será "clave" porque estarán "en juego los derechos sociales y políticos", motivo por el que afirmó que los dirigentes del Frente de Todos deberán "aprender a convivir con diferencias".

"Una fuerza política que gestiona no puede vivir en un estado de debate permanente, en algún momento el debate tiene que encontrar una síntesis. Si en el debate no se encuentra una síntesis, tendremos que aprender a convivir con las diferencias", resaltó Rossi.

Al participar del primer plenario de la Corriente Nacional de la Militancia en Entre Ríos junto al gobernador local, Gustavo Bordet, y la diputada nacional del Frente Todos Victoria Tolosa Paz, el titular de la AFI pidió "respaldar la gestión de Alberto Fernández y del Frente de Todos de cara al 2023".

"Tiene que haber una desescalada del debate para darle paso a la gestión y para que nosotros fortalezcamos la gestión, porque a un gobierno que es oficialista se lo vota o se lo deja de votar en función de los resultados de su gestión", subrayó.

En ese punto, el funcionario nacional precisó: "El lugar donde debe estar nuestra fuerza política es fortaleciendo la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, debemos dar las respuestas que el conjunto de la sociedad argentina necesita".

Para Rossi, en los próximos comicios "va a disputarse el sentido de la historia de los últimos 75 años" y alertó: "Van a estar en juego los derechos sociales y políticos consagrados primero por (Juan Domingo) Perón y Evita, y luego por Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández), la derecha va a venir por las convenciones colectivas de trabajo".

"Crecimos el año pasado, crecimos este año y vamos a crecer el año que viene. No digo que haya que ver el vaso medio lleno y quedarse conforme, debemos transmitir el vaso completo, todo lo que hicimos bien y también lo que falta. Debemos transmitir un mensaje de esperanza al pueblo", manifestó.

Respecto a la inflación, Rossi prometió que el Gobierno va a "bajar la inflación para valorizar el salario de cada uno de los argentinos y su poder adquisitivo". "Tenemos en claro dónde está nuestra base electoral y también nuestro compromiso histórico con los que menos tienen, los más vulnerables y los que más necesitan del brazo del Estado. Ahí está el compromiso de Alberto y de Cristina. El camino no es volver para atrás, el camino es mirar para adelante hacia el futuro", sentenció.

El encuentro, se realizó en la ciudad de Concepción del Uruguay, fue denominado "Reflexiones sobre el presente y futuro de la Argentina". (NA)