Se juega el clásico en Santa Fe

Colón de Santa Fe recibirá este domingo en el clásico a Unión, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que los encuentra en medio de rachas adversas y con la necesidad de enderezar el rumbo.

El encuentro dará inicio a las 13 en el estadio Brigadier López de la capital de la provincia, será transmitido por la señal de ESPN Premium y contará con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

Colón, que acumula 11 partidos sin victorias, necesita volver a sumar de a tres para comenzar a parecerse al que en la Copa Libertadores ganó su grupo y afrontará los octavos de final ante Talleres de Córdoba.

Algo similar ocurre con Unión, que pese a su racha de seis derrotas en fila no tiene bajo cuestionamiento al entrenador Gustavo Munúa debido a que clasificó a la segunda instancia de la Copa Sudamericana, donde se verá las caras con Nacional de Montevideo.



LA FECHA. Ayer: Arsenal 0 vs Banfield 0, Tigre 1 (76m Retegui) vs Barracas Central 1 (21m Sepulveda), Sarmiento 1 (37m L. López) vs Argentinos 0, River 0 vs Atlético Tucumán 0. Hoy: 15.30 hs. Godoy Cruz vs Racing, 18 hs. Vélez vs Platense, 20.30 hs. Central Córdoba vs Boca.



Posibles formaciones:



Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez, Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.



Unión: Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Mariano Peralta Bauer o Federico Vera, Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.