Triunfo y bonus para CRAR

La ilusión de CRAR sigue en pie. A su buen andar, el elenco rafaelino ahora le sumó un contundente triunfo por 34-15 ante Universitario de Santa Fe, y al conseguir el punto bonus, acortó distancias con los que vienen en los primeros lugares de esta Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Y precisamente los próximos rivales. Con tries de Esteban Appo (2), Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Leonardo Sabellotti, más un penal y tres conversiones de Martín Bocco, el Verde derrotó a un UNI que poco pudo hacer ante semejante potencial.

Los dirigidos por Enrique López Durando marcaron grandes diferencias en los primeros 40 minutos, llevándose puntos en cada ocasión que se aproximó al ingoal rival. En el complemento el juego fue algo más desprolijo y con el triunfo prácticamente en el bolsillo se jugó poco.

La tarde para CRAR fue redonda ya que la Reserva y Pre también ganaron sus encuentros ante UNI. Fue 50-5 y 45-13, respectivamente.

El sábado 25 de junio el elenco rafaelino estará visitando al líder, Los Caranchos, y luego (el 2/7) recibirá a Jockey Club de Venado Tuerto, ahora segundo tras la caída de ayer ante La Salle.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA. Tilcara 9 vs Los Caranchos 16, La Salle 24 vs Jockey Club VT 19, Logaritmo 19 vs Alma Juniors 12.



LAS POSICIONES. Los Caranchos 38, puntos; Jockey Club VT 36; Logaritmo 35; CRAR 31; Alma Juniors 16; UNI SF 14; La Salle 4; Tilcara 12.



PRÓXIMA FECHA (11): Los Caranchos vs CRAR, Jockey VT vs Tilcara, Alma Juniors vs La Salle, Universitario vs Logaritmo.