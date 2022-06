Con un disparo en la axila ultimaron a joven rafaelino

La víctima, Matías Bejarano de 29 años, falleció a los pocos minutos de llegar al Hospital. La investigación sobre su homicidio avanza rápidamente y está bien orientada. Quien cometió el crimen de Bejarano no era un desconocido para él. Tanto la víctima como el principal sospechoso cuentan con antecedentes penales.

A las 22.45 de la noche del viernes personal policial del Destacamento Nº 9 de barrio Villa Podio, tomó conocimiento de la presencia de un herido de arma de fuego en la esquina de calles Manuel Obligado y Benito Juárez, en el barrio de mención.

Una vez en el lugar, los numerarios tomaron conocimiento que personal del Comando Radioeléctrico -dado que la ambulancia estaba con demora- ya habían trasladado hasta el Hospital "Jaime Ferré" a la persona malherida, que fue identificada como Matías Ariel Bejarano, de 29 años, domiciliado a cien metros del lugar donde fue hallado herido -en Benito Juárez al 800- y que el mismo revestía heridas de gravedad.

A los pocos minutos de ocurrido el hecho, Matías Ariel Bejarano murió en el nosocomio de nuestra ciudad.

Poco después, el médico interviniente del efector público, dio a conocer que la bala mortal, el proyectil que mató a Bejarano, ingresó a su cuerpo por la zona axilar.

La presencia policial en la escena del crimen -encabezada por la subjefa de la UR V, subdirector de Policía Marcela Genoveva Fernández- junto a personal de la Agrupación Unidades de Orden Público y del Comando Radioeléctrico; se ocupó de resguardar eficazmente el lugar, montando un perímetro, hasta la llegada de la fiscal de turno, Lorena Korakis, y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes se abocaron a sus tareas específicas.

Asimismo los primeros uniformados en actuar recabaron datos útiles con relación a lo sucedido, que seguramente se volcarán en la investigación.



INVESTIGACION

EN MARCHA

Luego de haber ocurrido un homicidio, la primera intriga periodística se dirige a tratar de establecer hacia adónde apunta la investigación del hecho y cuáles habrían podido ser las causas de la decisión extrema que acompaña el violento desenlace de ultimar a una persona.

En el caso que nos ocupa, de acuerdo a averiguaciones hechas por La Opinión a fuentes seguras de distintas esferas, con conocimiento del caso, se pudo saber que la investigación está encaminada y bien orientada.

Quien cometió el homicidio de Bejarano no era un desconocido para él, no era un NN, sino más bien alguien conocido, hasta se podría decir de su entorno.

Hay dos móviles del crimen que se barajaban en horas de la noche de ayer. La primera hipótesis es que el asesinato haya sido porque Bejarano le robó a su matador o a alguien de su entorno. La segunda hipótesis se refiere

por el contrario, a que la ejecución fue por "ajustes" en temas de drogas.

En este punto es necesario aclarar que la víctima, Matías Bejarano, no era un desconocido para el Destacamento Nº 9 de Villa Podio. Todo lo contrario, Bejarano tenía antecedentes policiales y quien se sospecha podría ser su matador también tendría antecedentes legales.

Resta aguardar ahora que una vez concluidas las investigaciones, estas deriven en el corto plazo en allanamientos y detenciones seguramente a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, y que una vez ocurrido esto, en los plazos que fija la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, se convoque a una audiencia imputativa, donde quede formalmente iniciado el curso de la investigación penal preparatoria (IPP) en el fuero penal provincial local.