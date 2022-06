La UCR le cerró las puertas a la reforma de la Constitución

Los radicales ya avisaron que no consideran necesario ningún retoque a la Carta Magna de la Provincia porque hay cuestiones que merecen mayor prioridad.

El radicalismo santafesino en su conjunto decidió el viernes último que frente a problemáticas sociales que requieren respuestas más urgentes, como la crisis económica y la inseguridad, todos los esfuerzos deben volcarse a encontrar una solución de manera urgente.

“Prácticamente todos los sectores que integramos la UCR de Santa Fe coincidimos en que no es el momento indicado para encarar una reforma constitucional. No están dadas las condiciones y lo lógico hubiera sido que el propio Ejecutivo convocara a los partidos políticos” para abrir el correspondiente proceso, explicó a La Capital el titular del radicalismo provincial, Felipe Michlig.

La resolución surgió de una reunión en la que quedó conformada la mesa de acción política del radicalismo provincial.

“Está claro que en algún momento habrá que avanzar con la reforma constitucional en Santa Fe, pero existen otras urgencias como la inseguridad, la crisis económica, hoy en evidencia con el desabastecimiento de gasoil, la educación y el incumplimiento del federalismo”, continuó el senador provincial de la UCR.

En sintonía, el dirigente José Corral indicó: “la importancia de la reforma de la Constitución provincial contrasta con el ambiente de crisis que rodea a los santafesinos. Además, la ciudadanía visualiza a los políticos más preocupados por este tema que por resolver los problemas reinantes”.

“No olvidemos que las experiencias reformistas en marcos de crisis no son buenas, como ocurre en Chile”, donde el proceso en ese sentido luce largo y sinuoso, continuó Corral.

La resolución del radicalismo santafesino llegó al filo del inicio del debate parlamentario: Diputadas y Diputados habían programado para el miércoles próximo el análisis de las ocho propuestas de reforma de la Constitución provincial ya ingresadas al cuerpo legislativo.

La unanimidad manifestada por la dirigencia de la UCR de Santa Fe da por tierra con los intentos reformistas y tendrá un peso decisivo en la Legislatura, donde cuenta con doce diputados y siete senadores provinciales.