Lilita Carrió en Tostado y Sunchales

A las 13.30, llegará a la Sociedad Rural de la localidad del Departamento San Cristóbal y a las 20 se presentará en el hotel Clasic de Sunchales.

Tras el paso por la zona, Carrió tocará Rosario con la misma agenda.

La gira de la exdiputada pone de manifiesto que su retiro de la política no fue total y tiene el doble fin de darle un nuevo impulso a la fuerza de la que es fundadora y, paralelamente, mandar un mensaje interno a los socios de Juntos por el Cambio a nivel nacional, para que no se olviden de la CC a la hora de proyectar el futuro de ese espacio.

El objetivo en nuestra provincia es similar y persigue incidir en el armado del Frente de Frentes que la oposición en su conjunto intenta construir para desalojar del Gobierno al Justicialismo, aunque actualmente está más cerca de la utopía que de la realidad.

Lilita estará acompañada por la dirigente rafaelina Lucila Lehmann, presidenta de la CC en la provincia, quien viene de hacer declaraciones explosivas contra dirigentes socialistas minando aún más la posibilidad de reunir a toda la oposición provincial en un Frente.

Lehmann, sin dudas que con la venia de Elisa Carrió, le puso un cartucho de dinamita al futuro de esa alianza al señalar, días atrás, “nuestro límite como Coalición Cívica está puesto en las figuras de Antonio Bonfatti y de Rubén Galassi, dos personas que hace años Lilita viene denunciando. En el flagelo que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad y de narcotráfico ellos han tenido una gran responsabilidad. Juntos por el Cambio no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero”.

La reacción desde el Socialismo fue en cadena y no solo de los referentes aludidos, sino de todo el partido.

El presidente de la fuerza, Enrique Estévez, rechazó las imputaciones y deslizó que se trata de un intento de Lehmann, "una dirigente que ni siquiera reside en Santa Fe", por buscar protagonismo. "Lo que dijo es una barbaridad; lo repudiamos absolutamente y evaluaremos qué acciones tomar desde el punto de vista judicial porque son acusaciones infundadas", expresó.

No caben dudas que en este contexto las chances de un frente de frentes quedaron heridas de gravedad y habrá que ver si el Partido de la Rosa, que se venía mostrando predispuesto a ese diálogo político pro frente, continúa en esa postura o cierra las puertas definitivamente a compartirlo con la CC.

Con este antecedente, se espera con ansiedad en el ambiente político lo que tiene para decir Carrió, que seguramente ratificará los dichos de su referente, lo que implica una declaración de guerra y la negativa a integrarse a un espacio con un sector del Socialismo.