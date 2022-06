“Cefe” Mondino, el referente de Miguel del Sel, en Rafaela

En el inicio de la semana anterior, del Sel llegó a nuestra ciudad en el marco del acompañamiento que da a los referentes del espacio en la provincia, pero, simultáneamente, para sondear, aunque no lo exprese, la posibilidad de una nueva chance de llegar a la Casa Gris en 2023, luego de dos contiendas electorales en las que estuvo muy cerca de lograrlo, y no pudo por una ínfima cantidad de votos en ambas ocasiones.

Para el caso que decida anotarse en la carrera, será clave, más allá del conocimiento y reconocimiento que tiene su figura, un “armado” territorial y con esa intención está recorriendo algunas localidades para cerrar filas con referentes locales y regionales.

A pesar del bajo perfil con el que se está manejando, su presencia no pasa desapercibida en el ambiente político de cada lugar y contar con su respaldo, y una foto que lo certifique, implica un empujón muy grande para cualquier referente y espacio político con ambiciones de posicionarse en la consideración del electorado.

En nuestra ciudad el “bendecido” por el ex Embajador en Panamá es Ceferino Mondino, quien en función de un vínculo de hace varios años (fue su candidato a Senador Departamental 2014) y de mucha confianza política, tiene bajo su responsabilidad el rol de organizador de esa corriente del PRO en la ciudad y la región.

En la tarde del lunes, quienes andaban por el microcentro de la ciudad vieron a Del Sel caminar como uno más, con andar distendido y muchos, como siempre ocurre, se acercaron para tomarse una foto o recibir saludos espontáneos de la gente. Después se sentó en un bar céntrico a tomar un café con varios amigos que tiene en la ciudad, entre ellos Mondino.

En diálogo con La Opinión, el edil, que tuvo a cargo la agenda, contó que Del Sel solo participó de un programa televisivo, “pero su presencia no pasó desapercibida, menos a la hora de hablar de política porque se ha transformado en un dirigente de peso y cuenta con gran conocimiento de lo que pasa y necesita la provincia”.

“Con Miguel nunca perdimos el contacto, tenemos muy buena relación, primero por ser los dos Profesores de Educación Física, y después porque compartimos su campaña a gobernador”, dijo el concejal.

No sorprende el carisma y la atracción que el actor y humorista mantiene en la gente, y Mondino señaló: “le cambiaba la cara a quienes se cruzaron con él, le ponía una sonrisa en estos tiempos de muchas malas noticias que recibimos a diario. Es como que le devuelve la esperanza y le pone felicidad y eso es admirable”.



LÍDER NATURAL

Adentrándose en la política, destacó el papel de Del Sel al recordar que “es el mentor del PRO en la provincia, fue el gestor de todo nuestro espacio, hoy transformado en Juntos por el Cambio y por eso su visita nos motiva, él quiere que más gente buena se involucre en política, que acerquemos a muchos así, y alienta permanentemente a eso”.

Con relación a una futura candidatura, Mondino sostuvo que “se lo ve mucho más aplomado, tiene una visión muy clara de la realidad, no me dijo si quiere ser candidato a Gobernador nuevamente. Hoy, su función es acompañar a los funcionarios del espacio, apuntalarlos y ayudarlos a crecer, convencido que la única manera de cambiar las cosas es haciendo Política y llegando a cargos ejecutivos”.

“Miguel es un líder natural y su experiencia y consejos los tomo y los trato de aplicar. También nos pide tener memoria, no olvidarnos de los vacunatorios VIP y que mientras todos estábamos encerrados, el Presidente estaba de festejo en una casa que nos pertenece a todos los argentinos”, reveló el concejal quien sostuvo que comparte la convicción de Del Sel respecto que el próximo Presidente saldrá de Juntos por el Cambio.

Al final de la charla, el concejal del PRO expresó su entusiasmo de cara a lo que viene porque “me siento muy acompañado, no sólo por Miguel, sino que estamos muy en línea con los principales dirigentes y posibles candidatos presidenciales a nivel Nacional”.