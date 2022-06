Atlético sigue sin poder ganar pero se trajo un buen punto de Córdoba

Lo jugaron como una de las tantas finales que vienen jugando y que tendrán hasta el final, que por cierto queda mucho. Se crearon peligro por virtudes y defectos propios. También hubo pierna fuerte. Si bien Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar en terreno ajeno (la última victoria fue en septiembre del año pasado) y ahora alcanzó los nueve juegos sin poder sumar de a tres, el punto sirve. Tiene un sabor especial. A triunfo. Claro que sí. La ‘Crema’ fue de punto a Alta Córdoba para medirse con un Instituto que de local se hace muy fuerte, y no conoce la derrota. Terminaron 0 a 0. Sobre el final del primer tiempo el árbitro Broggi le regaló al local un penal que Gabriel Graciani estrelló en el travesaño. En el complemento, a los 13 minutos, Mateo Castellano vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. A aguantar y sufrir.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán habían arrancado un poco mejor porque pusieron algo más de fútbol y llegadas claras al arco del ‘Loco’ Carranza. Después, los de Lucas Bovaglio llegaron un par de veces con el desequilibrio por las bandas y las buenas acciones de Graciani. Incluso el rafaelino Joaquín Molina tuvo una muy clara en sus pies pero falló en la definición.

Atlético tuvo las suyas. De arranque nomás, un remate esquinado de Marco Borgnino que sacó al córner Carranza, más un remate de Bieler que se fue por arriba y acciones de Lencina, también cerca del arco rival. La más clara la tuvo Portillo, que falló en la definición.



El complemento fue algo más luchado que jugado y desde el momento que se quedó con uno menos Atlético se abocó a defender el punto. Instituto, sin claridad en los últimos metros, intentó por todas las vías abrir el marcador pero no lo consiguió.

Conformismo para la Crema, que si bien necesita de manera urgente una victoria, se trajo un punto ante un rival complicado, protagonista del torneo. Les dejó un sabor a victoria.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Instituto de Córdoba: 1-Jorge Carranza; 4-Giuliano Cerato, 6-Fernando Alarcón, 2-Ezequiel Parnisari y 3-Sebastián Corda; 5-Joaquín Arzura, 7-Leonardo Monje, 8-Gabriel Graciani y 11-Joaquín Molina; 10-Santiago Rodríguez y 9-Nicolás Mazzola. Suplentes: 12-Emanuel Bilbao, 13-Matías Ferreira, 14-Nicolás Cavagnero, 15-Joaquín Mateo. DT: Lucas Bovaglio.



Atlético de Rafaela: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 6-Mateo Castellano, 2-Jonatan Fleita y 3-Jonás Aguirre; 7-Ayrton Portillo, 8-Emiliano Romero, 5-Facundo Soloa y 10-Marco Borgnino; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 14-Gonzalo Alassia, 16-Nicolás Laméndola, 17-Alex Luna. DT: Ezequiel Medrán.



Goles: no hubo.

Incidencias: PT 47m Gabriel Graciani (I) falló un penal. ST 13m expulsado por doble amarilla Mateo Castellano (AR).

Amarillas: Molina y Cerato (I); Fleita, Castellano, Salvá, Soloa y Fontanini (AR).



Cambios: ST 00m Claudio Pombo x Arzura y Gregorio Rodríguez x Molina (I), 15m Mauro Albertengo x Bieler y Fabricio Fontanini x Borgnino (AR), 30m Guillermo Funes x Lencina (AR), 36m Jonathan Dellarossa x Mazzola (I).



Estadio: Juan Domingo Perón (Alta Córdoba).

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Rubén Bustos y Javier Miura.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.