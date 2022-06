Este sábado, la ciudad registró la temperatura más baja del año

El frío de los últimos días continúa sintiéndose en la ciudad. Parece ser que el invierno adelantó su llegada, ya que este sábado, de acuerdo a los datos difundidos por el Servicio Meteorológico local, el termómetro marcó -0.5°C durante las primeras horas de la jornada. Se trata de la temperatura más baja, hasta el momento, en lo que va del 2022 en la ciudad, dejando atrás la marca registrada el pasado 30 de mayo, cuando se detectaron 0ºC. De todos modos, de acuerdo al twitter Clima Rafaela, la temperatura más baja del día fue de 1.8ºC a la hora 6. Igualmente, ya con la presencia plena del sol, la jornada terminó siendo muy agradable, ya que la máxima fue de 18.6ºC a la hora 16, ideal para realizar al aire libre todo tipo de actividad. No obstante, y más allá de estos bajos registros, se espera que este domingo las condiciones climáticas continúen de la misma manera, sin la presencia de lluvias, pero con bajas temperaturas por la noche y con cielo despejado durante el día, con una mínima aproximada de 2ºC y una máxima entre los 17ºC y los 20ºC. Igualmente, se prevé que la semana entrante serás más templada pero hacia el fin de semana que viene volvería una nueva ola polar.



EN LA REGIÓN

Mientras tanto, en la zona el frío también fue el gran protagonista del día, ya que en varias localidades se registraron temperaturas bajo 0. Por ejemplo, de acuerdo a lo publicado por La Capital, Rosario registró el sábado más frío en los últimos 77 años durante un mes de junio. Es que la estación meteorológica del aeropuerto de Fisherton marcó -7.7ºC, mientras que en la zona urbana osciló ente -2ºC y -4ºC, según confirmaron especialistas. De acuerdo a los datos aportados al medio rosarino por el meteorólogo Jorge Fusco, el 23 de junio de 1945, el termómetro había marcado -10.6ºC mientras que 24 horas después, en ese mismo mes y año, tuvo un leve repunte y registró -8.6ºC. Esos guarismos fueron los más fríos desde aquel entonces para un mes de junio, justo cuando comienza la temporada invernal astronómica, y este sábado el termómetro descendió a los -7.7ºC, en lo que representa el tercer registro más frío para la época en los últimos 77 años. Estaba claro, de acuerdo a un informe publicado días atrás, este invierno se aprestaba a ser una estación seca, de pocas precipitaciones, y con intervalos intensos de olas polares como la que llegó el último fin de semana de mayo y le dio la bienvenida al invierno meteorológico del pasado miércoles 1º de junio. "Son datos oficiales del aeropuerto, quizás en las ciudad oscilaron entre los -2ºC y -4ºC y incluso los 2 por las islas de calor, pero podemos decir que este sábado 11 de junio el termómetro marcó en la zona del aeropuerto una temperatura que se ubica en tercer lugar en el ránking de registros más fríos en Rosario", abundó Fusco.

No obstante, esas heladas también se replicaron en localidades lideras a Rosario y en el todo el sur y centro de la provincia, de acuerdo al informe elaborado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (SAT), con los siguientes registros: Rosario Noroeste: -3,0 (7:55 horas); Arteaga: -2,8 (5:55); Colastiné Norte: -2,5 (8:15); Arroyo Leyes: -2,4 (6:02); San José de la Esquina: -1.4 (6:50); Granadero Baigorria: -0,7 (7:10); Arrufó: -0,4 (5:34); San Agustín: -0,2 (8:30); Santo Tomé: 0,1 (6:39); Franck: 0,3 (8:04) y San Justo: 1,0 (8:02).



PREVISIONES PARA

LO QUE VIENE

Si bien el termómetro comenzará a subir desde este lunes, hacia el fin de semana que viene volverá la ola polar con heladas en varias regiones. "Mañana (por este domingo) vamos a ir a un leve aumento de las mínimas pero vamos a continuar con las heladas rurales y suburbanas", comentó el meteorólogo Jorge Giometti. No obstante, aclaró que "a partir del lunes el termómetro marcará mínimas de 5ºC y máximas que pueden llegar a los 16ºC, con cielos mayormente despejados, algo nublado hacia el jueves y el viernes ingresaría un frente de inestabilidad, que traerá un nuevo frente polar con valores similares a los que tuvimos este sábado, aunque no se prevén precipitaciones".