"Pity" no irá al juicio por razones psiquiátricas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El cantante Christian "Pity" Álvarez afrontará el lunes una instancia judicial decisiva para su futuro, ante la posibilidad de ser sometido a juicio oral y público por homicidio.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el crimen de Cristian Díaz, un vecino del barrio porteño de Villa Lugano al que ultimó de cuatro disparos en el marco de una supuesta disputa por drogas en julio de 2018.

El músico fue procesado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", pero cuando estaba próximo el juicio oral una junta médica determinó que no estaba en condiciones de afrontarlo.

Entonces fue sometido a la tutela de un juez civil y a un tratamiento psiquiátrico para recomponer su estado.

Semanas atrás, Álvarez fue visto ofreciendo un improvisado concierto callejero, lo que llevó al Tribunal Oral número 29 a revisar su situación.

En ese marco, el lunes a las 10:30 el Tribunal celebrará una audiencia presencial, a la que asistirán el cantante, facultativos del Cuerpo Médico Forense, peritos de parte y el fiscal Sandro Abraldes.

Los peritos oficiales concluyeron, tras la nueva revisión, que Álvarez está ahora en condiciones de afrontar el proceso, pero el Tribunal y la Fiscalía pretenden cerciorarse de tal circunstancia.

El Cuerpo Médico Forense dictaminó que el músico tiene su "autonomía condicionada" y que "no puede mantener estabilidad en la atención", no obstante lo cual mantiene "capacidad para estar en juicio". Además, padece "fallas estructurales de la memoria".