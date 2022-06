Unión ante Boca Unidos

Unión de Sunchales recibirá este domingo, desde las 15.30, a Boca Unidos de Corrientes en uno de los partidos correspondientes a la 13ª fecha de la Zona B del Federal A. El arbitraje, en el estadio de la Av. Belgrano, estará a cargo del salteño Gustavo Benites.

El Bicho Verde intentará ratificar ante su gente lo hecho hace una semana en Salta, cuando se impuso a Juventud Antoniana por 2 a 1, y de esa manera paulatinamente alejarse de los puestos de la parte baja de la tabla de posiciones.

Los demás partidos de este domingo serán: a las 15 Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia; 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Sp. Belgrano de San Francisco; 16 Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana de Salta; Atlético Paraná vs. Crucero del Norte y San Martín de Formosa vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.