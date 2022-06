El Apertura fue de Ben Hur con una goleada frente a Sportivo

(Por Darío Gutiérrez). - El primer título de la temporada fue para Ben Hur. En una tarde de fiesta para la Liga Rafaelina, ante una multitud estimada en casi 4.000 personas, el Lobo se coronó en el Apertura con un 3 a 0 que justificó por lo hecho fundamentalmente en el segundo tiempo.

El partido tuvo un arranque entretenido, donde el equipo de Marcelo Varela encontraba buenos circuitos a partir de las apariciones de Marcos Quiroga. En una de ellas dejó solo a "Fito" Maldonado, que pese a tener poco ángulo sobre la derecha dentro del área, estrelló el remate en el palo.

Pero Ben Hur en la primera incursión a fondo fue efectivo. Belinde se filtró habilitado sobre el costado derecho, tocó al medio para Bianciotti, al que se le levantó la pelota y por eso intentó una chilena. Le salió casi perfecta, puesto que superó la estirada de Viotti y rebotó en el travesaño, pero la pelota quedó casi al lado de la raya para que Kummer que justo estaba ahí, ponga la cabeza y el 1 a 0.

A partir de ese momento, Sportivo empezó a oscilar entre el ímpetu para ir por el empate y el nerviosismo de varios de sus futbolistas. Quien siempre estaba sereno era Quiroga, que en ese primer tiempo sería el jugador más importante del equipo de Varela.

Los planes del entrenador sportivense se trastocaron con la expulsión de Cabral, que llegó tarde e impactó contra el cuerpo de Astrada con vehemencia, y fue expulsado por Aragno luego que el juez se tomara su tiempo para analizar y ver el impacto. Inclusive, la desmedida protesta de algunos jugadores norteños podría haber mandado otro jugador a las duchas.

Pero más allá de esa circunstancia, no le faltaron oportunidades al equipo que estaba debajo en el marcador como para encontrar la paridad. Ben Hur sufrió mucho en las pelotas paradas y le faltó inteligencia, en ese primera mitad, para hacer correr el balón y capitalizar el hombre de más.

Astrada, más allá de ser atendido en un par de ocasiones en el campo, reaccionó de muy buena manera cuando debió intervenir. Primero con un gran tiro libre de Quiroga que sacó por sobre el travesaño con mano cambiada, y luego en un mano a mano donde hubo una débil definición de Córdoba con un remate bajo. Para el Lobo, solamente hubo otra chance para Bianciotti, que disparó desviado entrando por la derecha del área.

En el complemento, Barbero debió realizar una variante obligada por una dolencia de Mathier y fue Joel Sacks el que entró, para jugar casi como un cinco clásico. La BH cubrió mejor los espacios en la mitad del terreno y Quiroga ya no entró tanto en contacto con el balón.

Promediando el primer tiempo Bianciotti quedó mano a mano con Viotti, y cuando buscó eludirlo lo tocó provocando el penal. El propio atacante se hizo cargo y su definición baja a la izquierda del arquero empezó a sentenciar la final.

Si bien luego llegó la expulsión de Bessone por doble amarilla para dejar iguales en cuanto a protagonistas, no hizo cambiar el trámite. La formación de Barbero siguió predominando y era cuestión de acertar el último pase para volver a estar de cara a Viotti.

Eso se dio en el minuto 34' cuando Bianciotti se filtró y le tiró el disparo por sobre su cuerpo, que el travesaño devolvió al medio del área. Ojeda -que había ingresado un ratito antes- llegó justo antes que el arquero, y nuevo penal para el Lobo. Varios quisieron patearlo, pero finalmente fue Tomás Asteggiano, que casi al mismo sector que en el segundo, mandó la pelota a la red.

Si bien Sportivo siempre siguió buscando, de la forma que podía, no comprometió en ningún momento a su rival como en el primer período. Y llegado el minuto 45' Leandro Aragno pitó el centro del campo.

Ben Hur fue un merecido campeón, invicto. Con un equipo joven bien apuntalado por algunos referentes, que coronó el torneo de la mejor manera. Goleando en la final.