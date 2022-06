Impactante muestra de Sara Facio

"Mi ciudad, mi gente" da título a una muestra que, desde mañana, repasará la extensa trayectoria de la icónica fotógrafa Sara Facio como parte de los festejos por sus 90 años, exhibiendo en espacios públicos porteños de Congreso, San Telmo, Recoleta y calle Florida fotos realizadas a lo largo de 60 años, publicó eldestape.com

En la Floralis Genérica de la Plaza de las Naciones Unidas, sobre avenida Figueroa Alcorta 2301, en la intersección de Florida con la avenida Corrientes, en la esquina de Alsina y Defensa y en la Plaza Congreso, se desplegarán cuatro recorridos fotográficos que hasta el 26 de junio invitarán a redescubrir cada barrio.

"Es imposible pensar la vida de Buenos Aires entre los años 60 y 80 sin las fotografías de Sara Facio", señala Graciela García Romero, curadora de la intervención organizada por el Ministerio de Espacio Público porteño con la idea de narrar en cada fotografía parte de la historia del barrio a través de sus personalidades, vecinos y paisaje.

Cada locación contará con un texto a modo de testimonio escrito por Facio, recuperando algún detalle de los momentos rescatados en algunas de las imágenes. En cada uno de esos personajes, remarca García Montero, "hay movimiento", en cada uno de ellos "podemos adivinar lo que está pasando en su interior", sea un retrato de Borges o un conventillo en La Boca.

"Esta muestra era algo pendiente -dice a Télam García Romero-, se trató de ir a buscar a ese ciudadano de a pie al que Sarita le hizo tanto homenaje y que contribuyó tanto a difundir nuestra idiosincrasia, a ese ciudadano que si no vas a verlo a una sala solemne o consagrada ya no lo tenés tan accesible".

"Y además soñé con mostrar a ese porteño con un recorte caprichoso, porque ésta no es la forma en que Sara sacó las fotos, no las hizo por barrios", agrega la curadora y fotógrafa, el montaje "colabora en ese reconocimiento de cada uno de nosotros que propuso Sara con su cámara, me pareció que ese punteo por barrio es fiel a la mirada de Sara y a la construcción de la identidad barrial".

El espíritu de su obra, asegura García Romero, es "fundamentalmente humanista", lo que ha dejado como resultado "es ayudado a ver quiénes somos". Nacida en Buenos Aires en 1932, Sara Facio es fotógrafa, curadora, periodista y editora destacada por los retratos de personajes de la cultura latinoamericana. Graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1953, estudió artes visuales y fotografía un año en París, becada por el gobierno francés, en 1955.

"Cuando volvió de Europa con la pregunta de sus amigos de cómo era Buenos Aires -señala la curadora-, no se le ocurrió fotografiar las plazas y los edificios. Construyó la respuestas retratando a los personajes de la ciudad, los reconocidos y los anónimos". Y eso fue disruptivo en su época, "en Sudamericana le cuestionaban en su época por qué publicar el retrato de una vendedora ambulante", por ejemplo.

De la misma manera que mostró la humanidad de Buenos Aires, y de cada uno de los personajes y situaciones que retrató a lo largo de seis década, difundió en Argentina la mirada de los grandes fotógrafos de todo el mundo, primero en la Fotogalería del San Martín y luego en la colección del Bellas Artes.

Entre 1985 y 1998 dirigió la Fotogalería del porteño Teatro San Martín que ella misma creó y que le sirvió para crear, en 1995, la Colección Fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes que dirigió hasta 2012.

“Era tan grande su vara -dice Garía Romero- que cada foto suya era una respuesta a quiénes somos, su obra tiene la picardía de ver el hábito popular de la misma manera en que lo encuentra en un Borges hincado frente a los libros. El remero que cruza los pasajeros en el Riachuelo logra tanta potencia como un Favaloro”.

"Encuentra al personaje en su piel -define la curadora-, no en situaciones incómodas o molestas, y eso la distingue de otros fotógrafos. Además imprime el ser criollo, una palabra muy antigua pero que no me importa que lo sea. Siendo discípula de extranjeras como Annemarie Heinrich, que llega a Argentina con un estilo mamado de la Bauhaus, los personajes de Sara no están en el escenario, están en la calle, yendo y viniendo, resumen su pecualiar mirada: como las chicas del conurbano que retrataba los sábados yendo al cine en la capital, los muchachos que las esperaban a la salida en el teatro Ópera o los niños jugando en el Italpark".

Facio, asegura, "captó como pocos la picardía y alegría argentinas pero también el dolor. Ella retrató como nadie, de manera anticipatoria, lo que significó la desaparición de uno de los más grandes líderes que tuvo el país en esa foto 'Los muchachos peronistas' de la serie de 1974 de los funerales del Perón: el centro de la foto es la mirada de orfandad del único muchacho que no posa para la cámara".

Su trabajo hizo, además, "que los fotógrafos nos mirásemos a nosotros mismos -afirma García Romero-.Criada en las artes plásticas, su mirada fecundó una estética muy personal, cuidadosa y diversa, no hay prácticamente reiteración en sus tomas y encuadres, por más popular o eminente que sea el retratado y, por más que deplorara el ser pedagógico nos enseñó muchísimo, trayendo a la Argentina a los mejores fotógrafos de la historia, mostrándonos puntos de vista muy diferentes y de muy alta calidad y llevando al mundo la mirada de los argentinos".

"Una anécdota la pinta tal cual: en la primera exposición que la invitaron, por los 60 en Estados Unidos, se negó a que sea una muestra personal e insistió con que sea un colectivo argentino contemporáneo. Tiene una mirada de completud, no es un fotógrafo sino todos, no es un arte, sino todas", concluye la curadora.

Premiada como fotógrafa y editora en Argentina, Francia, Alemania y México, publicó más de 20 libros de su autoría, algunos considerados de estudio en Reino Unido y México como el de "Historia de la Fotografía mundial"; en tanto que sus fotografías forman parte de las colecciones permanentes de museos como el de Arte Moderno de New York (MOMA) o el Reina Sofía de Madrid.

La muestra se inaugurará mañana a las 11 en la Florealis de Recoleta , "evocando el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad y conmemorando el Día del Vecino", agregaron los organizadores.

Con información de Télam