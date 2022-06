Tecnología: inversiones subirán 9,4% en Latinoamérica

Las tecnologías de la información se consolidarán como motor del desarrollo económico en la región, a partir de un crecimiento esperado de las inversiones en el segmento empresarial de Latinoamérica del 9,4%, según datos de la consultora IDC.

La proyección abarca a las empresas enfocadas en agronegocios, producción de alimentos, medicamentos, servicios financieros, viajes y transportes, servicios públicos y retail.

En el marco de una nueva edición de SAP NOW Argentina, más de 20 empresas de distintas industrias y diferentes segmentos confirmaron que las predicciones de los analistas para este año en relación a renovación tecnológica y transformación digital estarían en camino a cumplirse.

"La buena noticia es que en Argentina la tecnología es parte del motor de crecimiento de las organizaciones y las empresas que operan en el país lo saben", explicó Claudia Boeri, Presidente de SAP Región Sur.

"Durante los primeros meses del año hemos visto que están dando continuidad a sus planes de inversión, ya sea para renovar sistemas core, mejorar la experiencia con el cliente esté donde esté, asegurar la cadena de suministro de sus negocios o manejar más ágilmente las finanzas y su cadena de valor en un contexto internacional altamente volátil", expresó.

Producto de la urgencia generada por la pandemia de COVID, las inversiones en tecnología cerraron 2020 con un incremento de 14% respecto de 2019, indicaron desde SAP y, si bien se trató de un crecimiento importante, el 2021 no se quedó atrás y finalizó 8,5 puntos porcentuales por encima de su antecesor.

Las perspectivas para 2022 siguen siendo positivas: se espera una suba de 9,4% para fines de diciembre, según datos recientes de IDC para Latinoamérica.

"Vemos en el mercado una inversión sostenida desde hace tres años en sectores clave de la economía, cómo en la producción de alimentos, el retail, la construcción, el sector de la salud, al igual que en los servicios públicos. La estrategia de SAP en este contexto es contribuir a que todas las organizaciones funcionen como una empresa inteligente, conectadas en red y sostenibles, reuniendo las soluciones, la tecnología y las mejores prácticas necesarias para ejecutar negocios digitales integrados procesos en la nube", señaló Lionel Turek, Gerente General de SAP Argentina.

"Como líder del mercado en software empresarial, contribuimos a que las organizaciones de todos los tamaños y en todas las industrias puedan alcanzar su funcionamiento óptimo: nuestros clientes generan el 87% del comercio electrónico global y Latinoamérica creció mucho en estos dos últimos años. Las empresas comprendieron que la cuestión tecnológica no es complementaria, sino el corazón del negocio y, además, la llave para avanzar sobre la transformación digital, enfrentar el desafío de las disrupciones en la cadena de valor -potenciado por la pandemia y la reciente guerra- y desplegar estrategias sostenibles", remarcó Boeri.

"Sobre este último punto, durante SAP NOW vimos cómo las empresas apuestan por la sostenibilidad y, en ese sentido, los datos del cierre fiscal de 2021 corroboran la importancia de las herramientas de SAP para ayudar a que las organizaciones de la región generen un impacto positivo en términos ambientales y sociales", concluyó.