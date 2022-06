Top Gun y el mercado de pesos

En los últimos días pudimos observar una importante caída en el mercado de pesos. A este mercado recurren los inversores para preservar sus fondos de plazos más cortos, en especial para realizar lo que en la jerga financiera llamamos chash management. Esto es el manejo de los pesos desde el momento en que se generan (se cobran), hasta el momento en que lo necesitan. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo del 6% mensual, se vuelve indispensable utilizar una herramienta para invertir los pesos y preservar todo lo posible su valor.

La herramienta más rentable para invertir pesos venía a ser el plazo fijo ajustado por UVA que utiliza el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para ajustar el mismo por la inflación pasada y le agregan un punto, o algo más, según la entidad financiera, para remunerarlo. El inconveniente de esta herramienta es que los fondos deben permanecer invertidos durante 90 días como mínimo antes de recuperarse y para hacer Cash Management, es mucho tiempo. Para evitar esta demora se utilizan Fondos Comunes de Inversión que incluyen entre sus inversiones esta herramienta y permiten retirarlos en plazos mucho más cortos, los cuales van desde 72 hs hasta 24 hs o inmediatos, dada la diversidad de su cartera invertida.

La presente semana estos Fondos Comunes sufrieron una estrepitosa caída en su rentabilidad y el motivo de esto fue la caída en la demanda de los plazos fijos ajustados por CER. Pero todo esto es pasado, lo que nos interesa es contarles hacia donde van esos pesos que hoy salen del instrumento explicado y van hacia otros activos de la economía.

El primer destino de estos pesos será el pago de paritarias que se vienen cerrando y en el presente mes impactan en el aguinaldo que las empresas deben hacer frente y estar líquidas para afrontarlo. También en junio hay muchos vencimientos impositivos anuales, impuesto a las ganancias, bienes personales y anticipos, para lo cual se deben rescatar los pesos que se perderán en estas obligaciones.

Sin embargo podemos inferir otros motivos que tengan que ver con la actual enorme crisis política que enfrenta la coalición gobernante y la apuesta a un cambio de gobierno, luego de las próximas elecciones, que sea más pro mercado que el actual. Sin dudas, los inversores ya descuentan que cualquiera que gane los próximos comicios tendrá un desempeño más cercano al modelo económico que rige el mundo y las mejoras económicas, financieras y de calidad de vida vendrán por añadidura.

Es de aquí que se desprende el otro destino de los fondos que hoy salen de las inversiones en pesos, veremos en los próximos meses que se irán dolarizando carteras con el propósito de pasar por el año eleccionario, que comienza tempranamente en febrero con el cierre de listas, de la manera más conservadora posible. Esto que lo esperábamos para mediados del segundo semestre de este año, con la salida del ministro Matias Kulfas y el ingreso de Daniel Scioli al gabinete como un posible presidenciable, adelantaron los tiempos. Máximo teniendo en cuenta que el dólar paralelo no mueve significativamente desde el pico que hizo antes del acuerdo con el FMI y se percibe barato para los inversores.

Pero lo que viene puede ser muy positivo y el rebrote de una economía que hoy se encuentra en un pozo, imaginamos que es el final de un ciclo bajista. Recomendamos posicionarse en todos los activos que ajusten por valor dólar, en nuestra zona todo lo que sea bienes inmuebles están a valores históricamente bajos y los veremos crecer en los próximos períodos, además de darnos la tranquilidad deseada.

Apliquemos a nuestra economía la máxima de los pilotos de la taquillera película Top Gun y su reciente remake, “no es la máquina es el piloto, no es el programa económico es quien lo conduce, no es el plan de negocios, es el que lo lleva adelante. Esto vale tanto para la conducción del país, como la de nuestros negocios y familias.



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler