El billete de $5 regresó en forma de caramelo

El avance de la inflación volvió prácticamente inútiles a algunas de las denominaciones más bajas de billetes y monedas de pesos argentinos. El caso más reciente fue el del billete de $5, que salió de circulación poco antes de la pandemia y cuyo retiro físico se vio interrumpido por las medidas de restricción impuestas en 2020 en un intento por paliar el impacto del Covid-19. Pero el cono monetario argentino, concentrado más que nada en billetes de $100, todavía trae problemas a los comercios a la hora de dar vuelto de pagos en efectivo, en particular por la falta cambio.

La vieja costumbre de comerciantes de todos los rubros de salvar el problema de la falta de cambio para dar vueltos en efectivo, ofrecer caramelos en lugar de dinero, le dio una idea a una reconocida empresa rafaelina.

Es que la fábrica de golosinas Marengo lanzó como novedad, en las últimas horas, sus nuevos caramelos duros inspirados en el viejo billete de 5 pesos, con la imagen de José de San Martín e "ideales para el vuelto", generando, también, una notable repercusión en los portales de noticias más importantes del país. "Los más solicitados del momento: nuestros caramelos duros 'Billetes'. De sabores ácidos frutales y con el billete de 5 pesos en su envoltorio, son ideales para tu negocio y los vueltos!", destaca la firma en su mensaje de promoción.

La propuesta, que se comercializa en bolsas de 80 y 400 gramos, con 20 y 100 unidades respectivamente, alcanzó un nuevo hito viral en las redes al evidenciar el golpe devaluatorio que muestra la divisa fuera de circulación y que, desde julio próximo, serán consideradas "desmonetizadas". El precio cambia según el sitio que se visite pero oscila entre los $330 y los $550.

"El billete de $ 5 volvió en forma de caramelo para entregarlo como vuelto: se compran por $ 3,50 y dan una ganancia de $ 1,50", subrayó el usuario @FinanzasArgy en Twitter. Si bien este nómina, que comenzó a circular en 1992 con un valor equivalente a u$s 5, fue reemplazada en febrero de 2020 por la nueva moneda plateada, su valor ya no es el mismo: de acuerdo a la cotización de este viernes 10 de junio, representa sólo 0,041 dólar estadounidense.

La empresa local, en su catálogo de productos, ofrece 27 tipos distintos de caramelos, 7 variantes de chupetines, chicles, confitados y hasta barras de cereal. Y aunque en su catálogo online no figura, cuenta además con una línea que viene a ubicarse a mitad de camino entre las golosinas y las necesidades de dinero circulante.

Los Caramelos Duros Ácidos Surtidos “Billetes” Marengo tienen un empaque rectangular que, de un lado, muestra la imagen del retirado billete de $5 con la efigie de José de San Martín y, del otro, la frase “Gracias por su compra” en medio de los colores de la bandera argentina.

No es la primera vez que la industria de las golosinas se hace cargo de su rol como reemplazo del cambio chico. Arcor, por ejemplo, cuenta desde 2020 con una línea de caramelos que se promociona en el paquete como “Ideal para el vuelto” en una clara búsqueda de captar clientes entre los comercios que recurren a la costumbre de devolver golosinas en lugar de dinero. Se trata de los caramelos duros “Arcor Mini”, que en el sitio de e-commerce de la firma se ofrecen en las versiones “cherry” y “strong”.

Cabe señalar que el 28 de febrero de este año se terminó el plazo dispuesto por el Banco Central para que los bancos reciban los viejos billetes de $5 y cambien por emisiones en circulación o depositen el valor entregado. Hasta el 30 de este mes, mientras tanto, los bancos tienen tiempo para depositar esos papeles en el Banco Central en condición de deteriorados. A partir del primero de julio de 2022, esos billetes serán considerados “desmonetizados”: ya no se podrán canjear.

La vida del billete de 5 pesos llega así a su fin, que resultó algo accidentado por la pandemia. Desde el 29 de febrero de 2020, los billetes verdes con la imagen de San Martín dejaron de ser considerados de curso legal: fueron reemplazados por una moneda plateada, con la imagen de un árbol, el arrayán. Pero todo el proceso de retiro de los viejos papeles de $5, previsto para mediados de ese año, se extendió dos años debido a la pandemia. Hoy, el billete de $5 -que comenzó a circular en 1992 con un valor equivalente a USD 5- equivale a apenas dos centavos de dólar, consecuencia del proceso inflacionario que sufre el país desde hace décadas. Cuando salió por primera vez a la calle, el billete que lleva el rostro del General José de San Martín servía para comprar 5,2 kilos de pan o 9 kilos de azúcar. Hoy sirve apenas para unos gramos.