Se aprobó la memoria y balance 2021 de ASSA

Los accionistas de Aguas Santafesinas S.A. aprobaron por unanimidad la memoria y balance del año 2021 durante una asamblea realizada en la ciudad de Santa Fe, que contó con la presencia de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana.

Cabe recordar que Aguas es una sociedad anónima, con un 51% de sus acciones en mano del Estado provincial; 39% de los municipios que forma parte del área de servicio y 10% de los trabajadores. Además, Aguas Santafesinas es una empresa estatal que se constituyó como sociedad anónima el 8 de febrero de 2006 con el objetivo de proveer agua potable y desagües cloacales en quince ciudades de la Provincia de Santa Fe: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Rufino, Cañada de Gómez, Firmat, Casilda, Funes, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Gálvez, Esperanza y Reconquista.

Al cerrar la asamblea, la ministra Frana señaló que “la empresa es un valor de la provincia de Santa Fe, que estuvo a la altura de las circunstancias frente a las adversidades que tuvo que enfrentar en el año 2021, particularmente la pandemia y la extraordinaria bajante del río Paraná”.

Destacó también que “una empresa que no fuera sólida no hubiera podido afrontar estas dificultades, y si no tuviera trabajadores y trabajadoras comprometidas con su misión, tampoco hubiera sido posible. En ese contexto, tal como también lo cree el gobernador Omar Perotti, no perdimos el objetivo de trabajar para la gente, entendiendo que queremos dar respuesta a un derecho humano básico como es el agua potable y el saneamiento”.

Por su parte, el presidente de Aguas, Hugo Morzán, brindó un informe sobre las acciones llevadas a cabo por la empresa en 2021, resaltando que “las actividades continuaron siendo afectadas por la evolución de la pandemia, por lo que debimos afectar importantes recursos a gastos e inversiones para adecuar tareas operativas y de home office. Además, las medidas de emergencia incluyeron la continuidad de la suspensión de cortes por falta de pago y de los planes especiales de pago”.

También recordó que “la bajante se agudizó, obligando a la empresa a adoptar acciones y a efectuar inversiones con carácter extraordinario para garantizar el servicio. Así se ejecutaron obras en las instalaciones afectadas (plantas Rosario, Santa Fe, Desvío Arijón y Monje), logrando mantener los niveles de caudal y calidad del servicio suministrado”.

Finalmente detalló las importantes obras ejecutadas por la empresa en las distintas ciudades donde presta servicios.