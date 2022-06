En Córdoba, Atlético tratará de cortar la racha

Atlético no consigue ganar un encuentro desde la décima fecha cuando venció por 4-0 a Alvarado, en Rafaela. Desde ahí, acumula cuatro empates y misma cantidad de derrotas. En lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional, tampoco pudo sumar de a tres de visitante, donde perdió en seis presentaciones y empató las otras tres. Por eso, la Crema tratará de cortar la racha adversa sin triunfos en campo ajeno frente a Instituto de Córdoba por la decimonovena fecha del certamen.



El encuentro que se jugará este sábado a las 15.00hs, en el estadio Juan Domingo Perón, será arbitrado por Jorge Broggi.



Para la ocasión el entrenador albiceleste, Ezequiel Medrán, decidió repetir la formación inicial que viene de enfrentar a Sacachispas (igualó 1-1), ya que el Colo Soloa se recuperó favorablemente de la molestia física que lo tuvo trabajando diferenciado en la semana y podrá estar en el medio campo.

La novedad esta en el banco de relevos, que reaparece tras dos meses Fabricio Fontanini. El ‘Muro’ había sufrido una fractura en una de sus costillas.



El rival. Instituto, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio, viene de perder 2-0 con Guillermo Brown en Puerto Madryn. Si bien de visitante le viene costando ganar (hace 5 que no lo hace), de local suma una importante racha con 12 juegos sin perder, con 8 victorias y 4 empates.

La Gloria tiene 30 puntos y viene siendo uno de los protagonistas del torneo. Junto con Belgrano, líder del certamen, son los equipos que mejor sumatoria tienen jugando en Córdoba. El Pirata un 100% de puntos e Instituto un 83,33 % (ganó 6 y empató 2, no perdió).



Dato. Como Instituto es uno de los mejores en condición de local, Atlético es uno de los peores en condición de visitante. Último en la tabla de 37 equipos, con sólo 3 puntos (al igual que Almirante Brown) con apenas 3 empates en 9 presentaciones.

En el historial de encuentros, la Crema y la Gloria jugaron en 42 oportunidades con 11 victorias para los rafaelinos, 15 empates y 16 triunfos para los cordobeses.



OTROS PARTIDOS. 15.10hs (x Directv) Tristán Suárez vs Chacarita, 15.30hs Quilmes vs Chaco For Ever, 15.30hs Flandria vs Gimnasia (J).



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



Instituto de Córdoba: Jorge Carranza; Fernando Alarcón, Ezequiel Parnisari, Ramiro Arias y Giuliano Cerato; Joaquín Arzura, Leonardo Monje, Gabriel Graciani y Joaquín Molina; Santiago Rodríguez y Nicolás Mazzola. Suplentes: Emanuel Bilbao, Matías Ferreira, Diego Becker, Nicolás Watson, Martín Pino, Gregorio Rodríguez. DT: Lucas Bovaglio.



Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto, Mateo Castellano, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Gonzalo Alassia, Guillermo Funes, Nicolás Laméndola, Alex Luna y Mauro Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Juan Domingo Perón (Alta Córdoba).

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Rubén Bustos y Javier Miura.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

Hora: 15.00

TV: TyC Sports Play