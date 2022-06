El femenino celeste ante Barracas

PRIMERA C

Luego del descanso del pasado fin de semana, el cual AFA aprovechó para recuperar encuentros postergados, este sábado se jugará la última fecha de la Primera Fase del Torneo de Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino. Por la Zona "C", las chicas de Atlético recibirán en el predio "Tito" Bartomioli a Sportivo Barracas, encuentro que comenzará a las 15:30.

El equipo de Juan Wabeke ya aseguró su clasificación a la Fase Ascenso, recordando que se jugará todos contra todos y los dos primeros ascenderán a la Primera "B". Hasta el momento, además de Atlético, ya tienen su lugar asegurado San Luis FC, Newell's Old Boys de Rosario, Talleres de Remedio de Escalada, Talleres de Córdoba y Midland FC.

Las posiciones: Talleres de Córdoba 19 puntos; Atlético 17; Midland 14; Arsenal de Sarandí 13; Quilmes 12; Tigre 9; Country Canning 6; Villas Unidas 3 y Sportivo Barracas 0.