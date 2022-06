Se juega la final: en el Soltermam, Ben Hur y Sportivo irán por el Apertura

En el marco de la final del torneo Apertura de Primera División masculina de la Liga Rafaelina de Fútbol, este sábado a la tarde, Ben Hur y Sportivo Norte irán por el campeonato. La sede será el estadio Germán Soltermam, cancha de 9 de Julio.



El encuentro comenzará a las 15.30hs y será arbitrado por Leandro Aragno, quien estará acompañado por F. Rodríguez y L. Singer. Como cuarto irá D. Suárez.



Si al término del tiempo reglamentario siguen igualados la definición, para conocer al campeón del torneo Apertura en Primera División, irá a los penales.



La BH se quedó con la Zona A, marcando amplias diferencias sobre el resto y logrando el primer lugar de manera invicta y anticipada. Sumó 23 puntos en las nueve fechas.



El Negro ganó la zona B, con 19 puntos y lo hizo en la última fecha, ratificando lo bueno que había realizado. Aquella quita de puntos (3) tras los incidentes ocurridos ante Quilmes le costaron llegar al cierre con cierta tranquilidad. Así y todo, los dirigidos por Marcelo Varela siguen marcando diferencias en el primer grupo liguista y vuelven a ser protagonistas de una definición de torneo.



Entradas. Cada club venderá las respectivas entradas para el encuentro de la tarde de hoy y será de manera anticipada a un costo general de $500. En el estadio Germán Soltermam no se vendrán tickets.

Ben Hur lo hará de 9.30 a 13.30hs, en boletería del estadio Néstor Zenklusen, en calle Ituzaingó.

Sportivo Norte tendrá habilitadas cuatro boleterías en su estadio (una exclusiva para socios), de 9.30hs a 14hs (Jaime Ferre 115).



Ingresos. Ben Hur ocupará el sector local y tendrá ingreso por calle Pellegrini. El traslado de sus hinchas fue programado con un recorrido por calles Moreno y Rosario, para el respectivo ingreso. En Pellegrini, esquina Avanthay, se realizará el primer control de entradas y el que no la posea no podrá avanzar.

Sportivo Norte ocupará el sector visitante y su ingreso será por calle Ayacucho.