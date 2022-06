CRAR recibe a Universitario

Se jugará este sábado la décima fecha del torneo de segunda división del TRL, en la que CRAR estará recibiendo a Universitario de Santa Fe. El partido principal se disputará desde las 16 en el predio de la Ruta 70, con el arbitraje de Leonardo Del Río. La pre-reserva dará inicio a las 12.45 con Sebastián López como árbitro, en tanto que la reserva está prevista arrancar a las 14.15 con el contralor de Carlos Recce.

El equipo rafaelino tuvo su última derrota justamente ante Universitario hace una rueda, como visitante, motivo por el cual tendrá la oportunidad de tomarse revancha de ese traspié, y además seguir sumando buena cantidad de puntos para mantenerse entre los cuatro primeros, en una tabla que se fue partiendo con el correr de las fechas.

Los demás partidos del sábado serán: Tilcara vs. Los Caranchos (Ulises Ruiz); La Salle vs. Jockey de Venado Tuerto (Emilio Traverso) y Logaritmo vs. Alma Juniors (Emiliano Coll).

Antes de iniciarse esta jornada, así están las posiciones: Jockey 35; Los Caranchos 34; Logaritmo 31; CRAR 25; Alma Juniors 15; Universitario 14; Tilcara 11; La Salle 10.



LAS JUVENILES SON LOCALES

Este sábado, por la novena fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, el Círculo Rafaelino estará recibiendo a Alma Juniors de Esperanza.

A las 12.30 se jugarán los partidos de M15 (árbitro residente) y M17 (Carlos Medina), mientras que a partir de las 13.30 lo harán en M16 (Carlos Manera) y M19 (Carlos Puntillo).