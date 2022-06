Vivas es titular en el primero de Jaguares

La aventura en los Estados Unidos tendrá su primer capítulo para Jaguares XV que, este sábado a las 16:00hs, se medirá con American Raptors (USA) en el debut del Challenge Cup of the Americas. En este cuadrangular también participan Peñarol Rugby (como campeón de la SLAR 2022) y el conjunto canadiense UBC Old Boys Ravens (Vancouver); el escenario será el Infinity Park Stadium de Glendale, en las afueras de Denver y el rafaelino Mayco Vivas estará como titular en la primera línea.

En este primer compromiso tendrán su bautismo en la franquicia de nuestro país Franco Molina, Nahuel Milán, Mariano Romanini, Eliseo Morales y Juan Ignacio Landó; y entre los suplentes estarán Lautaro Bazán Vélez, Adrián Delgado, Gregorio Hernández, Felipe Bares y Julián Hernández.

El head coach de Jaguares XV, Ignacio Fernández Lobbe, remarcó el valor de esta competencia novedosa: “Esta oportunidad que se nos presentó a los campeones de las versiones 2021 y 2022 de la SLAR es muy positiva. Vamos a tener la posibilidad de ver en acción a jugadores que se destacaron en otras franquicias, como Cafeteros, Olimpia y Selknam; eso nos va a permitir tenerlos y verlos de cerca a estos jugadores, para seguir construyendo un futuro. Sin duda, será una experiencia enriquecedora en todo sentido. Todas estas oportunidades nos sirven para seguir midiéndonos en un alto nivel internacional”, explicó el entrenador de la franquicia argentina.

La formación titular entonces será con: 1- Mayco Vivas, 2- Ignacio Ruiz, 3- Javier Coronel, 4- Nahuel Milán, 5- Franco Molina, 6- Mariano Romanini, 7- Manuel Bernstein, 8- Santiago Ruiz, 9- Eliseo Morales, 10- Gerónimo Prisciantelli, 11- Juan Pablo Castro, 12- Tomás Cubilla (C), 13- Agustín Segura, 14- Ignacio Mendy, 15- Juan Ignacio Landó. Suplentes: 16- Andrea Panzarini, 17- Nicolás Revol Pitt, 18- Adrián Delgado, 19- Gregorio Hernández, 20- Felipe Bares, 21- Lautaro Bazán Velez, 22- Julián Hernández, 23- Iñaki Delguy.