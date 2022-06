Prisión preventiva a los agresores de Tiziano Gravier

ROSARIO, 11. - La Justicia de Rosario imputó por lesiones dolosas graves a los dos detenidos por la agresión sufrida por Tiziano Gravier, el hijo de la exmodelo Valeria Mazza, mientras que se les dictó la prisión preventiva por 90 días.

En una audiencia imputativa celebrada ayer viernes, el fiscal de Rosario Rodrigo Santana acusó a los dos detenidos, de 26 y 27 años, por el delito de "lesiones dolosas graves cometidas mediando un acto discriminatorio por la posición social de la víctima".

El juez Hernán Postma admitió en cuanto a los hechos, el encuadre legal provisorio expuesto por el fiscal y la evidencia fundante de la acusación, según lo informado por el sitio del diario La Capital.

El fiscal consideró que los detenidos actuaron "en forma artera, sorpresiva y violenta" al golpear a Tiziano el pasado domingo cuando salía con su hermana y dos chicas de un boliche, tras provocarlo al gritarle "Tincho", un término despectivo dirigido hacia jóvenes de clase alta.

Por otro lado, la parte querellante pidió los 90 días de prisión preventiva al tener en cuenta el daño "físico, psicológico y emocional" al joven, que sufrió fractura de mandíbula por la agresión y se encontraba a punto de viajar a una competencia de esquí en Francia integrando el equipo olímpico argentino.

El juez consideró que "es un hecho no grave, gravísimo. Es un delito contra la vida, con un componente sociológico y un pedido de envío al Inadi. O sea que no estamos ante una pelea de muchachitos".

"La Fiscalía y la querella han hablado sobre el daño material que requirió cirugía, lo inhabilita para su vida social y deportiva. Eso no lo puede negar nadie. Y hay un daño moral que tuvo que soportar la familia, porque este joven estaba en la calle sin hacer nada y terminó en el hospital con la mandíbula quebrada".

No obstante, la defensa patrocinada por Jorge Bedouret se opuso a la acusación y consecuente encarcelamiento preventivo para los agresores al sostener que es "desproporcionado". (NA)