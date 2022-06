Guzmán no pudo calmar a un mercado revuelto

Por José Calero



A pesar de su promesa de que se honrará la deuda en pesos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no pudo frenar ayer la desconfianza del mercado, que continuó desprendiéndose de los bonos soberanos. "Nunca hay que dejar de pagar el crédito en moneda propia", había enfatizado el jefe del Palacio de Hacienda, que fue apuntalado por el presidente Alberto Fernández desde los Estados Unidos.

A esto se sumó que organismos públicos salieron a comprar títulos de deuda para amortiguar la caída de los últimos días.

Los operadores temen dificultades de la Argentina para hacer frente a sus exigentes vencimientos de deuda, y por eso se desprenden de los títulos.

El ministro de Economía fustigó a los que siembran dudas sobre la viabilidad del mercado de deuda en pesos. Entre los bonos en pesos atados al índice de inflación, que desde mediados de esta semana registraron ventas masivas, el que anotó un mayor volumen negociado fue el que vence en marzo del próximo año (TX23), que finalizó la semana con una caída de 2,73 por ciento.

La expectativa inflacionaria continúa siendo alta y es cuestión de días para poder ver con claridad si la baja es momentánea o esta desconfianza devino en una rotación de carteras, explicó un analista de Rava Bursátil.

Los bonos soberanos en dólares también presentaron bajas generalizadas y mostraron nuevamente mínimos históricos durante el transcurso de la semana.

Este viernes, anotaron descensos de entre 0,40% y 1,44%, siendo los del tramo más corto (2029) los de peor desempeño.

En tanto, el riesgo país anotó una baja de siete puntos básicos para ubicarse en 2044. No obstante, se mantiene muy cerca de su nivel máximo desde el canje de deuda con los bonistas, el cual se realizó en 2020.

El máximo desde entonces fue alcanzado este jueves, cuando el índice repuntó hasta los 2051 puntos básicos. Tras dos días consecutivos de fuerte derrumbe en el mercado: en dos días los bonos en pesos perdieron 15%. También cayeron los títulos en dólares a valores mínimos desde el canje de 2020.

Guzmán debió salir a dar una entrevista televisiva en la que habló de la caída de los bonos y al aumento del riesgo país, y criticó a quienes ponen en duda la viabilidad del pago de la deuda. "Nosotros jamás lo haríamos", dijo cuando le consultaron sobre los temores de un default.

Por ahora, no alcanzó.