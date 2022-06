River busca su primer triunfo del torneo

River buscará dejar atrás el debut con sabor amargo que significó la igualdad con Defensa y Justicia y será anfitrión hoy de Atlético Tucumán en un partido donde intentará sumar su primera victoria en la segunda jornada de la Liga Profesional. El encuentro tendrá lugar en el estadio "Más Monumental" desde las 20:30, tendrá a Fernando Espinoza como árbitro principal, en el VAR estará a cargo Hernán Mastrángelo y contará con la televisación de TNT Sports.

River llega tras igualar sin goles frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y buscará sumar su primer triunfo para no correr de atrás en el inicio del nuevo certamen doméstico.

Con las vueltas de Franco Armani y Julián Álvarez, luego de los compromisos con la Selección argentina, quienes abandonarán el equipo titular son el arquero Ezequiel Centurión y Braian Romero en la delantera. Por su parte, una baja obligada que tendrá el entrenador Marcelo Gallardo es la de Emmanuel Mammana, quien sufre un cuadro de sinovitis y su reemplazante será Andrés Herrera.



MAS PARTIDOS

Ese sábado también jugarán: a las 15.30 Tigre vs. Barracas Central (Yael Falcón Pérez) y Arsenal vs. Banfield (Gabriel Araujo); y a las 18 Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Andrés Merlos).