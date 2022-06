Industriales Metalúrgicos celebraron el 56° aniversario de la Cámara de Rafaela

Para celebrar su 56° aniversario, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) se encargó de organizar el Encuentro Federal Rafaela 2022 de ADIMRA, la entidad madre del sector, que incluyó visitas a empresas de la ciudad y reuniones de evaluación sobre la situación actual y análisis de las perspectivas y desafíos para el resto del año. La presidenta de la entidad local, Graciela Acastello, presidió las actividades mientras que para el cierre del foro llegó el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Orlando Castellani, y se sumaron el intendente, Luis Castellano y el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti.

"En el marco de la celebración por nuestros 56 años contamos con la presencia de autoridades y para nosotros es realmente un placer, ya que podemos intercambiar puntos de vista sobre lo que vivimos los industriales metalúrgicos día a día", sostuvo Acastello durante la conferencia de prensa celebrada ayer al mediodía en la sede del Country del Jockey Club, donde se efectuó el almuerzo de clausura. “Se distingue este encuentro por la presencia de ADIMRA Joven, que es un espacio formado ya hace un tiempo y que encara la formación de sus dirigentes jóvenes lo cual es de suma importancia para el futuro”, agregó.

En la primera jornada, el miércoles, más de 30 jóvenes metalúrgicos de Rafaela se reunieron con el grupo operativo de ADIMRA con el objetivo de compartir miradas en torno a los desafíos de la industria en la ciudad. En tanto que el jueves la delegación visitante y empresarios locales recorrieron las fábricas metalúrgicas VMC Refrigeración, IMAI SA, y ENGRACOR SA. a la vez que efectuaron una visita al Instituto Tecnológico de Rafaela (ITEC), Fundación integrada en asociación entre el sector público y el sector de la producción, para el desarrollo de un emprendimiento educativo cuya oferta ha sido diseñada desde la demanda en el área de influencia, según se informó. Finalmente, el jueves concluyó con una escala en las instalaciones del INTI Rafaela/CENTEC Rafaela y la visita a la empresa metalúrgica Richiger Maquinarias en Sunchales.

En tanto, que el viernes la agenda de trabajo comenzó con una reunión en el Auditorio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en la que participó el propio Castellani. "Me siento muy feliz de estar en esta ciudad tan industrial, productiva y activa. ADIMRA es totalmente federal, tenemos más de 50 cámaras regionales y sectoriales. La presencialidad es lo que nosotros nos proponemos hoy, al dejar un poco la virtualidad. Cada vez nos acercamos más a las regiones. En Rafaela están trabajando muy bien y es por eso que nos adherimos a este aniversario de celebración", subrayó el reconocido dirigente.

Castellani resaltó la participación de los jóvenes "porque desde ADIMRA nos proponemos tener esa mezcla entre experiencia y el ímpetu de ellos para impulsar una industria que sea nacional, con Estados que la apoyen y por eso sostenemos que la articulación público-privada es fundamental".

En cuanto a la relación entre la entidad y el Gobierno nacional, expresó que "con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que atraviesa cambios actualmente por la salida de (Matías) Kulfas, estamos muy vinculados, escuchan y las problemáticas que tenemos y acordamos proyectos como bienes de capital con sus autoridades". En este sentido, reiteró su pedido para poner en práctica "una política industrial nacional que tenga constancia, se planifique a largo plazo, que no tenga marchas y contramarchas, eso va a posibilitar el desarrollo del país y se podrá encontrar solución a la desocupación y transformar los planes sociales en puestos de trabajo para que la persona pueda valerse por sí misma en lo que genere y no que tenga que estar a disposición de un Estado que tampoco le soluciona el problema".

Castellani remarcó el apoyo de las medidas oficiales para sostener la industria al señalar que "hemos sido beneficiados con los temas financieros porque hubo mucha reactivación a partir de un vuelco en lo financiero porque este sistema dejó de prevalecer sobre lo productivo". "Hubo tasas especiales y apoyo de políticas y eso sirvió para el crecimiento que tiene la industria y el repunte de la actividad, que se tradujo en demanda de mano de obra. Una mano de obra que hay que capacitar, algo en lo que ADIMRA y sus Cámaras están trabajando", agregó.

Con respecto a los desafíos, el empresario subrayó que "la prioridad es la inflación porque erosiona no solo a las industrias sino también a los trabajadores" a lo que sumó que "es necesario solucionar la escasez de divisas para que toda PyME pueda tener la posibilidad de importar lo que necesite para dar terminación a un proceso productivo que es nacional”.

Por su parte, Acastello expresó que "los asociados metalúrgicos tienen una buena actividad actualmente, pero tenemos en la macro economía una serie de inconvenientes, aparte de la falta de divisas vemos amenazas como el tema energético y la falta de gasoil, que afecta directamente a la industria". "En el sector metalúrgico de Rafaela hay ocupación, eso es muy bueno, y el problema es la falta de personal capacitado y las empresas no lo están consiguiendo. Este es un problema de fondo, que pasa por lo educativo, y tenemos que ver como se corrige desde la escuela cambiando contenidos y formas. Es un proceso largo, pero hay que empezarlo lo antes posible", concluyó al hablar con la prensa en el Country.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento, el secretario de Industria de la Provincia, Claudio Mossuz, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, el titular de la Cámara de Comercio Exterior, Edmundo López también formaron parte del Encuentro Federal que contó con la presencia de integrantes tanto del Comité de Presidencia de ADIMRA como de ADIMRA Joven.