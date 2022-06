Una familia porteña necesitó $99.653 para no ser pobre

Una familia de cuatro miembros que habita en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en mayo por lo menos percibir ingresos por $54.380,24 para no ser considerada en situación de indigencia, $99.653,25 para quedar comprendida en la pobreza y $153.816,15 para ser considerada de clase media, de acuerdo con los datos dados a conocer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

De esa forma, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia tuvieron en mayo un aumento del 4,24%, que llegó al 61,76% en el acumulado de los últimos doce meses.

La situación en la comparación interanual es la inversa, con un aumento superior de la CBA respecto de las canastas que miden la pobreza y la clase media

En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue de 4,60% y el interanual del 57,46%, mientras que la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 4,54% en el mes y 58,58% en relación con mayo del año pasado.

Los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, por no ser considerados gastos de consumo.