A Kulfas no le constan delitos en la licitación del gasoducto

El ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas negó que la contratación de la provisión de tubos para el gasoducto Néstor Kirchner con la empresa Techint haya sido consecuencia de un acto delictivo. Ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, Kulfas "negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta", precisaron fuentes judiciales.

En ese sentido, explicó que sus cuestionamientos "no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la vicepresidenta". Fueron varias veces en su declaración que señaló su disputa política con el kirchnerismo y dijo que, de tener conocimiento de la existencia de algún tipo de delito, lo habría denunciado estando en funciones.

Según su declaración, el famoso off de récord que salió en la prensa que señalaba alguna irregularidad por el área que había encarado la licitación del gasoducto, fue algo de "apuro" que él reconoció como propio, donde se lo mostró un colaborador de prensa y luego ventilado en los medios. También aclaró que la adjudicación a Techint está justificada en la premura por realizar el gasoducto cuanto antes y dio detalles de los aspectos técnicos a Rafecas.

Kulfas dijo que sólo por las tuberías se estima un gasto de 436 millones de dólares sumado al presupuesto total previsto en unos 226.000 millones de pesos.

En la audiencia, el fiscal Carlos Stornelli le preguntó si había dialogado con Alberto Fernández, a raíz de los dichos de este último quien señaló que también fue una situación irregular por parte de Kulfas el haber filtrado en off de récord su opinión sobre la licitación del gasoducto.

Kulfas aclaró que vio al Presidente el lunes anterior al fin de semana en que se dio su renuncia y la denuncia mediática por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner hacia su persona. Además, dijo que la formalización de su renuncia fue ésta semana, el lunes.

En tanto, la declaración de Kulfas terminó luego de dos horas en Comodoro Py y no quiso dialogar con la prensa, incluso, tanto su ingreso como egreso del edificio de Retiro, fue por una puerta lateral y, al tener aquel contacto con medios acreditados en Tribunales, evitó realizar alguna apreciación o responder las preguntas.

Rafecas escuchará como testigo el próximo lunes a Antonio Pronsanto, quien tenía a cargo la ejecución del gasoducto desde ENARSA y luego dos audiencias más con expertos de distintas empresas que extraen gas de Vaca Muerta para ilustrarse sobre los aspectos técnicos.

La declaración de los ocho expertos será entre martes y miércoles y según fuentes judiciales las mismas incluso se harán públicas para garantizar la transparencia. (NA)