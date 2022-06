Críticas de la oposición

Dirigentes de la oposición cuestionaron el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas y lo acusaron de ser "cómplice de las dictaduras".

"El presidente Fernández lamentó en la Cumbre de las Américas la ausencia de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero omitió referirse a la violación de los derechos humanos por parte de esas dictaduras. No fue un olvido, es complicidad", sostuvo el diputado nacional de la UCR Mario Negri.

En tanto, el jefe del bloque radical en el Senado, Luis Naidenoff, afirmó que "la política internacional del Gobierno es extravagante" y advirtió sobre las "idas y vueltas, marchas y contramarchas" en la gestión diplomática.

Por su parte, el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias remarcó que "el silencio que interpela es el de los muertos por la represión, los prisioneros políticos y los ciudadanos sometidos a una mordaza estatal hecha de persecuciones y amenazas". "No hable en nombre de los argentinos. La mayoría no nos reconocemos en su voz, Alberto Fernández", añadió.