El Presidente descartó tensiones con EE. UU. por su discurso en la Cumbre

En la última jornada de la Cumbre de las Américas, el presidente Alberto Fernández aseguró ayer que los funcionarios del Gobierno de Joe Biden "sabían lo que iba a decir" durante su exposición, como presidente pro tempore de la CELAC, en relación a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

"Antes de venir a la Cumbre tuve demasiadas charlas con funcionarios de Estados Unidos y sabían lo que iba a decir. Fueron posiciones muy honestas de mi parte como del gobierno americano. Ellos sabían lo que pensaba y qué quería transmitir, y no hubo ningún tipo de sobresalto", enfatizó el jefe de Estado en diálogo con la comitiva de periodistas argentinos.

En ese sentido, completó: "No vine a poner más muros sino a construir más puentes y a derribar los muros. A que entendamos que somos un continente y dejemos de ser américa del norte, del centro y del sur y seamos américa".

El pasado jueves, durante su discurso, el mandatario reclamó: "El hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad imponer el derecho de admisión", en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que fueron excluidos del encuentro por Estados Unidos. "Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela", expresó Fernández este jueves.

Consultado por su relación con Joe Biden y el futuro de la bilateral programada para el 25 julio, Fernández admitió que el intercambio fue ameno y que "no hubo ningún reproche" por parte de su par estadounidense.

En torno a la composición de su discurso, el jefe de Estado contó que recibió "palabras de apoyo" por parte de los presidentes de países miembros de la CELAC, y descartó haber acordado el mensaje. "La CELAC es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la CELAC. No tuve ninguna reacción en contra, incluso el presidente de República Dominicana apoyó las palabras. La CELAC, como dije ayer, no todos tenemos la misma mirada, pero nos respetamos. Los discursos no se consensuan", enfatizó.



LA RELACIÓN CON

CRISTINA KIRCHNER

A horas de regresar a la Argentina, luego de participar de la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos, el presidente Fernández afirmó que con la vicepresidenta Cristina Kirchner no tiene "la relación traumática que los medios se ocupan de plantear" y aclaró que considera la "mirada" de la exmandataria a la hora de gestionar.

"Con Cristina tenemos algunas diferencias, que siempre las tuvimos, nada más. Lo que pasa es que eso se convierte en un tema de permanente debate periodístico que para mí tiene más trascendencia en lo periodístico que en lo político", resaltó Fernández.

Durante una entrevista con CNN en español, el jefe de Estado aclaró cuál es el vínculo que mantiene con la exmandataria: "No tenemos la relación traumática que los medios se ocupan de plantear". Alberto Fernández y Cristina Kirchner se volvieron a mostrar en público el pasado 3 de junio durante un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, después de tres meses sin dialogar. .

Ante la consulta puntual acerca de volvió a dialogar con la ex mandataria después del acto en el Conurbano bonaerense, el Presidente respondió: "No, porque eso ocurrió el viernes y el martes me vine para acá (la ciudad estadounidense de Los Ángeles)".

"Nosotros cuando tenemos que hablar, hablamos. Y cuando la presidenta…Cuando yo quiero conocer la mirada de la vicepresidenta, el presidente manda a un ministro y le dice: preguntale a la vicepresidenta cuál es su mirada ", detalló Alberto Fernández.

En esa línea, el mandatario argentino afirmó que considera la "mirada" de Cristina Kirchner en las decisiones de gestión y argumentó: "Es una persona con ocho años de experiencia en el ejercicio del poder de la presidencia en Argentina, a pesar de lo cual podemos tener diferencias".



EN PRIMERA FILA EN

LA FOTO DE LA CUMBRE

En el tramo final de la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos, el presidente Fernández participó a sus pares de la región de la Foto Oficial del cónclave que se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles. En la fotografía se puede ver al jefe de Estado en la primera fila junto a sus pares Jair Bolsonaro (Brasil) y Irfaan Ali (Guyana).

En el centro de la imagen se ubicó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de haber sido el anfitrión del cónclave, junto a los mandatarios Iván Duque Márquez (Colombia) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

La toma de la foto no demoró más de cinco minutos, según se pudo observar a través de la transmisión oficial de la Cumbre, y al retirarse del salón Alberto Fernández compartió una breve charla con Biden, Bolsonaro y Duque Márquez. (NA)