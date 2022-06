Las motociclistas son protagonistas en el 67% de los accidentes de tránsito

En la presentación del informe, el secretario de Gobierno y Participación aclaró que los resultados “estan basados en un relevamiento con una metodología científica, porque la percepción dispara algunas cosas que pueden o no ser ciertas”.También sinceró que la parte del informe referida a los accidentes se basó “en la sistematización a datos provistos por la Guardia Urbana (GUR) y Protección Vial y Comunitaria y esto puede estar subvaluado porque faltan datos del Servicio 107 y de la Policía”. En el mismo sentido apuntó que “hay algunos siniestros que no se denuncian por leves”.Antes de entrar el repaso de los ítems relevados resaltó el valor que tiene el mantenimiento de programas y acciones y mencionó que “el uso del casco (73%) se sostiene por las políticas que venimos aplicando desde hace 10 años y la intención es hacerla perdurar en el tiempo porque es la ciudadanía la que nos reclama que lo hagamos y debemos hacerlo porque hay muchos recursos de los vecinos volcados a esta política”CONCLUSIONESEl estudio realizado por el Observatorio Vial comenzó con la información de prevalencia del uso del casco en nuestra ciudad de Rafaela, y arrojó que el 27 % no lo usaSi la ciudad se divide en anillos concéntricos se tiene que en el microcentro no lo lleva puesto el 17%; en el macrocentro, el 20%; y en los barrios llega al 34%De lunes a viernes no lo usa un 23%, mientras que los fines de semana su no utilización trepa al 40% noLa tasa de crecimiento de los accidentes registrados en la Ciudad de Rafaela en el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2021 es de un 6 % interanual. (exceptuando el año pandémico por una cuestión estadística)La tasa de crecimiento en la cantidad de accidentes registrados en la Ciudad de Rafaela, entre el año 2021 (1.427) y la proyección estimada para el año 2022 (1.686), es de el 18 %, este valor triplica la media interanual del total de la serie.El 60 % aproximadamente de los accidentes registrados en la Ciudad no tuvo lesionados.El 61,5 % de los accidentes de tránsito, registrados en la ciudad de Rafaela, en el periodo comprendido por la muestra, fueron protagonizados por hombresEl porcentaje más alto de vehículos involucrados fue auto/moto, con el 44 % de los casos. Las motos formaron (Auto /Moto, Motos solas, Moto/Moto) parte del 67 % de los accidentes en promedio.El rango etario de 22 a 30 años justifica el 25 % de los accidentes registrados, llegando esta cifra al 46 % si se toma desde 22 a 40 años de edad.En promedio, los días de la semana en donde ocurren mayor número de siniestros son viernes y sábados, pero existe una variabilidad importante según los años y por otro lado la diferencia entre el día con mayor cantidad de accidentes en promedio y el día con menor número de los mismos, no supera el 3%.En cuanto a los horarios en donde mayormente ocurren los siniestros podemos concluir que el 28 % de los mismos ocurren entre las 16 y las 20 hs, siendo el segundo horario con más registro el de 10 a 14 Hs donde ocurren el 25 % de los casosEl horario de 12 a 20 hs es donde ocurren el 49 % de los accidentes.La nocturnidad, comprendida en el horario de 22 a 06 hs, es responsable del 12 % de los accidentes.En promedio, aunque con una importante variabilidad según los años tomados como referencia, los accidentes se van incrementando con el transcurso del año de tal forma que en enero se registran un 60 % de los accidentes registrados en diciembre.