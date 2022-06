La Escuela 652 “Villa Podio” festejó sus 90 años con un acto conmemorativo

Esta mañana, en las instalaciones de la Escuela N° 652 Villa Podio se llevó adelante el acto en conmemoración por sus 90 años de vida. Durante el encuentro, la Municipalidad de Rafaela le entregó una placa por este aniversario, pizarras y material didáctico.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; el delegado de Educación de la Región III, Gerardo Cardoni; la secretaria de Educación del municipio, Mariana Andereggen; la directora de la institución, Mariné Cristino; ex alumnos, alumnas, docentes y auxiliares; personal de la Escuela; estudiantes; referentes del barrio y personas destacadas que han dejado marcado su paso por la entidad educativa.

Al tomar la palabra, Mariné Cristino expresó: "Hoy la escuela abre sus puertas y festeja sus 90 años de vida. Se engalana con la presencia de cada uno de los que hoy la visitan y profundiza su vínculo con la comunidad. 90 años es mucho más que tiempo transcurrido, son sueños, esfuerzo, avanzar y proyectar vida".

"Nuestra Escuela “Villa Podio” fue creada para dar respuesta a las necesidades de un sector de la ciudad que veía en la educación una oportunidad de progreso. Así nació. Junto a un puñado de alumnos, padres y vecinos que iniciaron un camino dónde la educación era un deseo compartido. Hoy la institución ha crecido".

"Hoy en este presente que nos toca construir, muchos son los desafíos. Pero los miembros de esta comunidad sabemos que la Escuela 652 "Villa Podio" jamás ha resignado a cambiar su esencia educativa, trabajando por la inclusión y el respeto por la diversidad, convencidos que cuidar las infancias es derecho y prioridad, y entendiendo que las condiciones humanas son fundamentales en los tiempos que vivimos. Por eso la educación debe estar basada en principios y valores".

"Hoy, vivimos este momento con orgullo, gratitud y con el deseo de que todo lo que esta comunidad ha brindado en estos 90 años se renueve y sea la luz para el camino que soñamos cada día en esta misión educadora"; cerró Cristino.



Acompañamiento a la educación

A su turno, Rosario Cristiani, dijo: “Son 90 años de una institución educativa que es el corazón de esta comunidad barrial que tanto queremos. Aquí se han alojado varias instituciones, como la escuela para adultos, escuelas primarias, centro para vecinos y hasta hace poco la Escuela N° 615 que pudo cumplir su sueño de trasladarse a su nuevo emplazamiento”.

“Es una escuela madre, que ha cobijado y lo sigue haciendo. Desde el Ministerio de Educación se acompaña el crecimiento de las comunidades educativas, el afianzamiento de la educación en perspectiva de derecho, y también en perspectiva territorial. Nosotros creemos que la educación, el derecho a la educación se consolida trabajando en trama, entramando y este es un ejemplo vivo y concreto. Una comunidad que ha trabajado en la trama, que ha trabajado con todas las instituciones de la comunidad, como la iglesia, los distintos actores del territorio que han hecho su parte, los cooperadores que tanto han colaborado, el mismo municipio que sigue de cerca la vida no solo de esta institución escolar sino de todas las que existen en la ciudad”, continuó.

“Este trabajo en trama lo proponemos porque sabemos que la escuela sola no puede, que necesita de su entorno y donde el derecho a la educación se cumplirá si todos tenemos un horizonte común y todos caminamos hacia el mismo lugar todos los días aportando lo que cada uno debe aportar”.

“El Ministerio de Educación ha hecho muchos aportes antes y después de la pandemia para mejorar los edificios escolares, porque nosotros tenemos la obligación de crear condiciones para que el hecho educativo se produzca de la mejor manera”.

“Hoy estamos comprometidos y trabajando fuertemente en un importante aporte que necesita este establecimiento. En unas pocas semanas, ese edificio va a recibir el aporte de casi 5 millones de pesos para retechar todos los espacios que necesitan esta mejora”, enfatizó.

“Como dice siempre nuestro Gobernador, nuestros socios estratégicos son los intendentes, las comunidades, y en Rafaela vamos a trabajar muy bien con su intendencia. Van a recibir el aporte en las próximas semanas”.

“Es una obra altamente esperada que a nosotros nos hubiera gustado llegar antes con los recursos pero tenemos una situación bastante complicada desde principios de año por el tema del corte de servicio de gas en más de 400 escuelas de la provincia. Gracias a Dios, en Rafaela hemos tenido el corte en 32 escuelas, hemos recuperado el servicio en 22 y las diez restantes están en obra y esperando volver a contar con el servicio”, finalizó.



Una huella

“La Escuela “Villa Podio'' ha crecido junto con el barrio y con el sector y le ha dado desde sus primeros docentes, directores, junto con todas las familias de esta escuela, que han conformado la historia viva de este barrio”, indicó Luis Castellano.

“Ha sido un acto hermoso. Hay un trabajo enorme que están haciendo desde el cuerpo directivo y todo su equipo. Una foto final muy linda, una canción muy emotiva, que emocionó a los chicos presentes y eso muestra la huella profunda que deja una escuela en un barrio, en el corazón de cada persona que la transita y eso es la construcción de la comunidad”.

“Se puede apreciar la gran familia de la escuela y lo que significa la escuela para una comunidad. Lo educativo, lo formativo y la construcción comunitaria”, remarcó.

“La historia de la Escuela “Villa podio” es una historia de generosidad. Es un barrio que tiene un arraigo familiar muy fuerte y después la generosidad de alojar a otras escuelas. Se nombró a la escuela Secundaria N°613 y eso habla de compartir y de la generosidad para alojar y poder comenzar”, finalizó.



Algo más que una escuela

“Es una escuela que tiene instaurada el proyecto de jornada ampliada, donde los chicos se quedan más allá del almuerzo con actividades de teatro, arte, idiomas, les abren otras puertas para que los chicos puedan tener en este lugar otras oportunidades para descubrir vocaciones”, manifestó Mariana Andereggen.

“El acto reflejó lo que es la escuela, simple pero emotivo y con mucho compromiso y reconocimiento a las personas que son los ladrillos más importantes que construyen a esta escuela”, resaltó.