La provincia presentó el libro de los 40 años de la Trova Rosarina

El ministro de Cultura, Jorge Llonch, participó de la presentación del libro “Las cosas tienen movimiento/40 años de la trova rosarina”, una publicación compilada por el periodista Horacio Vargas y editada por la cartera cultural de la provincia de Santa Fe.

En la Sala Lavardén, en el centro de la ciudad de Rosario, Llonch y Vargas iniciaron la presentación contando anécdotas de lo que fue el comienzo de un movimiento prácticamente accidental de música nacida en la Cuna de la Bandera, que trascendió fronteras y lo hizo reconocido en todo el mundo.

El ministro destacó que el libro “simboliza la historia de la música rosarina, que nació acá, en esta sala y también en el Café de la Flor. Fue una época hermosa”.

“En ese momento no nos dimos cuenta que estábamos dentro de un movimiento que en esa época, de tanta oscuridad, estábamos en la búsqueda de luminosidad, un espacio de expresión. Esta experiencia que tuvimos, estas letras y esta música que hacíamos como grupo de gente que se juntaba, que no sabía muy bien por qué, pero que estaba toda junta y trabajaba en forma colectiva, es un ejemplo para las comunidades organizadas, que entre todos podemos hacer algo mucho mejor que en forma singular, en forma personal. Por eso cuando nosotros vemos todos estos grupos que se juntan en grupos de teatro, de música, o de danzas, nos alegramos y en este momento los apoyamos desde el Estado”, indicó el titular de la cartera cultural.

Por último, Llonch señaló que “esta es una ciudad con una profundidad musical que no tiene igual”, y dio paso a una versión de “Las cosas tienen movimiento”, cantada por Juan Carlos Baglietto y Elena Roger en un recital brindado en Buenos Aires.



Reconocimiento

Tras esto, la vicegobernadora de la provincia Alejandra Rodenas entregó la declaración de interés cultural por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia del libro. “La trova nos oxigenó a todos, nos trajo nuevas palabras y nos hizo ver la vida de otra forma”, remarcó la titular de la Cámara alta.

Luego, la concejala Susana Rueda, del bloque Rosario Progresista, entregó una copia del proyecto que presentó (y se aprobó por unanimidad), declarando de interés municipal al libro que entre otras cosas destaca que “la obra de la Trova de alguna manera nos hizo y hace contactarnos con la nostalgia”, dijo.

Luego de la proyección de un video con el tema ‘El témpano’, de Adrián Abonizio, interpretado por Sandra Corizzo, subieron al escenario la periodista Patricia Dibert y el periodista Juan Aguzzi (de quienes se incluyen textos en el libro), para contar algunas de las sensaciones que vivieron a través del tiempo con la trova.

A continuación, el músico y cantautor Adrián Abonizio subió al escenario para cantar tres de sus mejores temas, que forman parte de la lista de canciones indiscutidas de la trova: “Y ahora”; “Dormite patria” y “Mirta, de regreso”.

Para el final, se proyectó el video del tema “Cuando”, de Jorge Fandermole, interpretado por músicos y cantantes rosarinos.



El libro

El libro fue compilado por el periodista, escritor y productor discográfico, Horacio Vargas, con perfiles de los integrantes originales de la trova rosarina: Juan Carlos Baglietto, Fito Páez, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole, Silvina Garré, Rubén Goldín y Lalo de los Santos.

“Las cosas tienen movimiento” (nombre que remite a un tema de Fito Páez) fue publicado por Ediciones Santa Fe y presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires y ya se encuentra a la venta en librerías de todo el país.

Vargas compiló textos de periodistas de Rosario, Buenos Aires y Venado Tuerto, entre ellos: Sebastián Riestra (quien seleccionó las mejores letras de la Trova), Lucía Dozo, Patricia Dibert, Beatriz Vignoli, Edgardo Pérez Castillo, Pedro Squillaci, Paul Citraro, Leandro Arteaga, Juan Manuel Mannarino, Mauro Aguilar, Roberto Caferra, Sergio Rébori, Héctor Mansur y Juan Aguzzi.

Además de las biografías de los músicos de la Trova Rosarina, el libro incluye un prólogo escrito por el ministro Jorge Llonch (quien hace 40 año era bajista y sonidista de la Trova); testimonios de Héctor De Benedictis, Fabián Gallardo, Litto Nebbia, Liliana Herrero, de las periodistas Sibila Camps y Gloria Guerrero, el periodista Quique Pesoa, y un texto –a modo de epílogo– escrito por Gerardo Rozín.

La ilustración de tapa fue realizada por El Tomi, dibujante rosarino radicado desde hace años en Barcelona (España). El diseño estuvo a cargo de Mauricio “Bayo” Chiaraviglio (El Dorado ADV).