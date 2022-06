De la mano de Adrián Suar, Lionel Messi debuta como actor en Star+

Mientras se prepara para el mundial de Qatar, con la esperanza de traer un nuevo título para la Selección Argentina, Lionel Messi debuta como actor, de la mano de Adrián Suar. El futbolista tendrá una participación especial en la segunda temporada de Los protectores, la comedia que "El Chueco" protagoniza en Star+ junto a Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra.

"¿Cómo se arranca una segunda temporada de la mejor forma? Así, con él. ¡Gracias Lio!", manifestó el gerente de programación de eltrece en sus redes sociales, con un video con el que resume su estadía en París, donde compartieron algunas escenas con el rosarino. "Un privilegio grabar con el uno", sumó junto a otras imágenes del detrás de escena, en las que los actores destacaron el profesionalismo de "La Pulga".

Escrita y dirigida por Marcos Carnevale y realizada por Kapow, la ficción se centra en la vida de Renzo "Mago" Magoya (Suar), Carlos "Conde" Mendizábal (Bermúdez) y Reynaldo "Colombia" Morán (Parra), tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí que deben asociarse para salvar sus respectivos negocios. Así nace “Los Protectores S. A.”, una agencia que cuida los intereses económicos de sus futbolistas y, además, se especializa en alejarlos de las tentaciones y sacarlos de los más inesperados problemas.

Y dada la temática que maneja la serie, contar con la presencia de uno de los mejores jugadores del mundo no es algo menor. "Uno tiene en cuenta lo que es Messi a nivel mundial, lo que genera en todos los que amamos el fútbol", señaló "El Chueco" en diálogo con TN. Y destacó la humildad del jugador del PSG: "Después, verlo a él tan normal, no tiene una afectación ni de un divo ni de alguien que no lo podés abordar. Es alguien normal, normal, normal. Entonces, eso te vuela la peluca". NA