En el fondo de un agujero negro

Por estos tiempos hay cierta sorpresa a nivel internacional, por los levantamientos que hay en muchos países distribuidos por el mundo. Esto es independiente del tipo de gobierno, de las ideologías y de las la razas.

Creo personalmente que se debe a que la gente está mucho más al tanto de lo que sucede, debido a los impresionantes adelantos tecnológicos relacionados con la información.

Se trata de gente que aceptaba privarse de pequeños lujos, mientras que el resto de la sociedad se regodea con dichos lujos o con “golosinas” mayores, según su nivel económico y/o de bulimia.

Los privados, conocedores ahora de su entorno, cantan a coro: queremos golosinas, queremos golosinas...

Lo antedicho es solo una introducción a lo que deseo transmitir a continuación, que son algunas de mis creencias.

Acepto la existencia de algún ente superior, pero no en el llamado Dios, concepto al que concibo como demasiado simplista, puntual y personalizado.

Prefiero un concepto más amplio como el de Universo. Existe un macro Universo, de él que no se sabe lo suficiente. Uno medio, que es el que habitamos y que más conocemos. Finalmente, uno micro, sumamente complejo, esquivo y enigmático.

Creo en la magnificencia del Universo todo, tan ordenado y desordenado, tan predecible e impredecible, tan simple y ultra complejo a la vez. Es quien nos rige, nos permite la vida y nos infunde nuestra conciencia.

Conciencia mediante, creo mínimamente en los mandatos emanados de las religiones, las políticas y las fuertes improntas sociales. Todas ellas tienen por fin dominarnos, controlarnos y atraernos gravitacionalmente hacia el fondo de algún agujero negro. Una vez capturado no podrás aspirar a las golosinas, y es posible que ni siquiera se te ocurra pedirlas, suponiendo que sepas lo que son.

Pero gracias a lo que descreo, el gravitacional agujero no podrá atraparme... por lo que continuaré por estos planos terrenales, amarrado a la magnificencia y sabiduría del Universo y al libre albedrío, monitoreado por los mandatos de mi conciencia.



* Hugo N. Bruno es Ingeniero, habiendo sido Profesor Consulto de la UTN. En la actualidad se dedica a escribir sobre temas de divulgación.