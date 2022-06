Dos partidos por el Oficial

La Asociación Rafaelina de Básquetbol tendrá desde este viernes el segundo capítulo del torneo Oficial de Primera División, la tercera del fixture, que en esta ocasión no se disputará de manera completa en un solo día. El comienzo será hoy con dos partidos: a las 21.30 en el Lucio Casarín, Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales (Fernando Capolungo y Guillermo Theler), e Independiente vs. Peñarol (Ariel Aicardi y Matías Walter).

Luego, el domingo se medirán: a las 20.30 Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales (Gonzalo Ponce y Brian Padilla); y el martes se cerrará con 9 de Julio vs. Ben Hur, a las 21 en el Centenario (Iván Andereggen y Maximiliano Merlo).