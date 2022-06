Se conocerá el fallo por la protesta de Chile

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Parece ser que Chile, otra vez, anda con ganas de entrar por la ventana al Mundial y ante ellos, aún se mantiene pendiente del fallo de la FIFA, que se conocerá hoy, sobre la supuesta indebida inclusión de Byron Castillo en el plantel de Ecuador, dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro, en ocho partidos de las eliminatorias. Igual, también hay que decirlo, la historia no va a terminar allí, ya que Ecuador o Chile, de acuerdo a quien no favorezca el fallo de FIFA, seguramente apelarán en el TAS (Tribunal Arbitral du Sport), que tiene su sede en Lausana, Suiza, que debería tratar el tema de manera exprés por el poco tiempo que falta para que comience el Mundial de Qatar.

El reclamo de Chile supone que Castillo no nació el 10 de noviembre de 1998 en General Villamil Playas, Ecuador, sino que en realidad vino al mundo el 25 de julio de 1995, en Tumaco, Colombia. Ergo, para los chilenos, los documentos presentados por la Federación Ecuatoriana, son falsos.

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo, que representa a Chile ante la FIFA dijo que "sería escandaloso si FIFA no considera las pruebas. Llevo representando casi mil casos en FIFA y pocas veces vi una carga probatoria tan grande". Pero también abrió el paraguas: "No tengo dudas que tendríamos una decisión favorable a Chile si no estuvieran los grupos sorteados, si esto fuera en enero. Pero pensando en la situación actual, con entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es mantener todo como está".

¿Qué es lo que quiere Chile? Pide los 5 puntos por el empate 0- 0 de la 6ª fecha de las eliminatorias y por la derrota por 2-0 de la 14ª, con lo cual alcanzaría la línea de Perú con 24 puntos pero con una mejor diferencia de gol, ya que si bien ahora tiene 19 puntos y -7 en goles, en caso de que le diesen los partidos ganados, ambos serían por 3-0, por lo que quedaría con +1 y Perú con -3.

Siempre si la protesta prospera, Ecuador perdería 14 puntos. A saber: 6ª fecha, 0-0 con Chile; 9ª, 2-0 con Paraguay; 11ª, 3-0 a Bolivia; 13ª, 1-0 con Venezuela; 14ª, 2-0 con Chile; y 18ª fecha, 1-1 con Argentina. En todos esos partidos Byron Castillo estuvo en el plantel, además de en las derrotas de la 10ª fecha con Uruguay (0-1) y 17ª con Paraguay (1-3).