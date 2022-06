Preparándose para Instituto y sumando refuerzos

La dirigencia de Atlético de Rafaela trabajó ayer contrarreloj para intentar abrochar la contratación de al menos un defensor central, una de las principales necesidades del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán, de cara a la segunda mitad del torneo de la Primera Nacional. El libro de pases se cerró anoche, y sobre ese límite, trascendió extraoficialmente que la Crema incorporó a dos marcadores centrales, recordando que tiene aún la posibilidad de lograr una nueva incorporación por la lesión del volante Matías Valdivia.

En la jornada el primer nombre que había trascendido como negociación formal fue por el tucumano Mauro Osores, ex Atlético Tucumán, que estaba jugando en Central Norte de Salta donde fue dirigido por Ezequiel Medrán, pero que había rescindido su contrato con la entidad salteña. Por la noche, fuentes de la dirigencia reconocieron el acuerdo.

También en las últimas horas de la tarde se conoció la chance de sumar al zaguero Federico Torres, de 23 años, un jugador que pertenece a Talleres de Córdoba y sería cedido a préstamo hasta fin de año. Torres hizo inferiores en Banfield y se sumó el año pasado a la "T", que le hizo contrato hasta 2024. El futbolista acumula seis partidos en primera división.

También a última hora se conoció el acuerdo entre los clubes y el visto bueno del futbolista para llegar a Rafaela.



EL EQUIPO SE PREPARA

El plantel de Atlético de Rafaela realizó este jueves un nuevo entrenamiento en el predio "Tito Bartomioli" del autódromo de cara al encuentro que disputará este sábado, a las 15, en Alta Córdoba frente a Instituto por la 19ª fecha del torneo de la Primera Nacional. El árbitro será Jorge Broggi.

El entrenador Ezequiel Medrán continuó con la preparación en lo táctico y futbolístico, aunque la única incógnita es si podrá jugar Facundo Soloa, quien estuvo siendo preservado en la semana por una molestia. De no poder viajar, lo cual se daría si no está en plenitud, ingresaría el juvenil Gonzalo Allassia. De tal modo, la alineación a esta altura de la semana -hoy el entrenamiento será en el Nuevo Monumental- sería con Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa o Gonzalo Alassia y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

El DT sigue sin poder contar con Nicolás Aguirre, que no puede restablecerse de micro-desgarros que retrasan su recuperación, mientras para el cuerpo técnico Fabricio Fontanini aún no está al ciento por ciento de la lesión intercostal, aunque viene realizando trabajos futbolísticos.

La delegación tiene previsto viajar hoy a las 14 con destino a la Docta.



LA SIGUIENTE

Atlético de Rafaela jugará el viernes 17 a las 19.10, televisado por TyC Sports, el compromiso por la fecha 20 como local frente a Agropecuario de Carlos Casares. El equipo Sojero logró el miércoles avanzar en la Copa Argentina al eliminar a Racing.



LATERAL PARA LA GLORIA

En Instituto ya confirmaron a Thomas Sebastián Ortega, lateral izquierdo de 21 años que proviene de Independiente y que será el reemplazo de Ramiro Arias, baja en filas Albirrojas. Ortega nació el 6 de diciembre de 2000 en Rafael Calzada, Buenos Aires. Tuvo su debut profesional en la primera del Rojo en el 2020 frente a Racing Club. Acumula 40 partidos disputados entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

Antes de sumarse al elenco dirigido por Lucas Bovaglio, firmó la extensión de contrato con el Rojo de Avellaneda hasta 2023 con cláusula de salida de 20 millones de dólares.



ARRANCA LA FECHA

La jornada 19 comenzará este viernes, desde las 19.10, con el partido entre Nueva Chicago y Gimnasia y Esgrima de Mendoza a disputarse en Mataderos. El arbitraje estará a cargo de Pablo Giménez.