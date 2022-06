Continúa Jurassic World: Dominion

JURASSIC WORLD. Se trata de la sexta película de la franquicia que inició Steven Spielberg allá por 1993 a partir del best seller de Michael Crichton.

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano continúa con nuevas funciones de “Jurassic World: Dominion”, desde el viernes 10 al martes 14 de mayo.

La misma se podrá ver en 3D y habrá funciones dobladas y otras subtituladas para elegir: los días viernes, domingo y lunes a las 20:30 se proyectará en su idioma original, mientras que el día sábado a las 16:30 y 20:30, domingo 16:30 y martes 20:30, serán dobladas al español. La entrada general es de $600.

Dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill, en esta tercera entrega de la segunda etapa, la acción transcurre unos años después de la liberación masiva de dinosaurios de El reino caído (2018) y encuentra a los reptiles insertados de manera relativamente armónica en el ecosistema actual. Los “villanos”, entonces, no son los dinosaurios sino aquellos hombres movidos únicamente por la búsqueda del lucro y la ambición de poder.

Siguiendo los eventos ocurridos, Owen y Claire deberán ahora enfrentarse a un mundo donde la genética y los dinosaurios sobrevivientes de la Isla Nublar están a disposición de múltiples potencias mundiales.



Espacio INCAA

Además, en el espacio destinado al Cine Nacional, se proyectará “En la mira”, de Ricardo Hornos y Carlos Gil. Este film de suspenso y drama está protagonizado por Nicolás Francella, Gabriel Goity, Emilia Attias.

Axel es un empleado de un call center que está acostumbrado a las quejas de sus clientes y a un jefe insoportable. Axel tiene un talento natural para lidiar con la gente y sus problemas. Pero un día todo cambia, cuando recibe el llamado de Figueroa Mont un cliente frustrado que desea darse de baja. Harto de la burocracia de las empresas, Figueroa le advierte a Axel que lo está observando a través de una mira telescópica adosada a un rifle de alta precisión y que si no le soluciona el problema le va a volar la cabeza.

Se podrá ver a las 19:00, con una entrada general de $100, y descuento a jubilados y estudiantes $50. Es apto para mayores de 13 años.