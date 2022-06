Con su primer libro, Héctor Ponce dejó al descubierto el escritor que siempre fue

En el día de ayer, el dirigente Héctor Ponce, secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) presentó su libro «Desde el Alma. Relatos y aforismos desde el pago chico a la aldea global», en el centro cultural SEOM de Rafaela.

Previo a la presentación oficial, se llevó a cabo una conferencia de prensa y La Opinión tuvo la oportunidad de estar allí. En esta ocasión fue acompañado por Darío Cocco, secretario general del sindicato SEOM y por Domingo Possetto, secretario de ATILRA seccional Rafaela.

Al comienzo de la conferencia, Héctor agradeció la presencia de los periodistas, quienes estuvieron dispuestos a realizar un repertorio de preguntas interesantes sobre su obra. Una de las cosas más importantes que destacó fue su labor dentro de la literatura, asegurando que esta le permite darse a conocer a la gente como persona, como ser humano, en la intimidad alejado de su función gremial. Su trabajo en el mundo de las letras conquista un público diverso que se alegra de leer sus escritos.

Así mismo, comentó que su afición a la literatura proviene de su infancia: "Escribí desde muy pequeño, leía junto a mis hermanos. Siempre intercambié lecturas con gente de todo el país, del campo de las letras, que compartían mi misma sensibilidad. Ellos me incitaron a que publicara mis relatos", comentó Ponce. La editorial Octubre editó y publicó este libro, con prólogo de Alejandro Apo y Felipe Pigna, destacados por el escritor quien se mostró agradecido por su participación.

"Este libro propone encuentro y quienes lo lean se toparán con relatos que tienen que ver con mi vida, con mi niñez, no solo de Sunchales sino también de mi pasar por Santiago del Estero, de mis sueños. Además hay una reflexión sobre la importancia de mis padres, de mis abuelos... ellos me transmitieron este amor por la literatura", declaró Ponce.

Además, sus relatos discuten la necesidad de rodearse de gente sana espiritualmente, que aporte a quien es uno en la vida. El ejercicio de la escritura es lo que llevó a Ponce hasta aquí: el lo comparó con un gimnasio, con la cotidianeidad del ejercicio, el estudio permanente que ayuda al cerebro que es un músculo. "Estoy en marcha en este camino y es imposible que vuelva hacia atrás". La experiencia de escribir este libro, significa para Ponce el comienzo de algo nuevo, con un recorrido formidable en la profesión.

También aclaró que lee gran variedad de autores y temáticas, aunque a veces disienta con algún pensamiento en específico. Valora, principalmente, "la pluma", los modos de escribir.

Su presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires fue un tema del que también se hizo alusión. Él, muy contento, expresó su gratitud por tan linda experiencia. "Que la literatura sea la excusa para encontrarnos en algún lugar y que las personas puedan identificarse con reflexiones del libro, con sus personajes", concluye Ponce.

Luego de la conferencia de prensa, se llevó a cabo una charla en el auditorio del centro cultural, con una gran concurrencia por parte del público. Estuvieron presentes el intendente, Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; y el titular de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer entre otros dirigentes de distintos sindicatos de la ciudad.

En conclusión, este libro es una miscelánea de textos construidos desde la memoria que recorren una infancia y una adolescencia, entrevistas por el adulto que no oculta (ni se ensaña) con las dificultades vividas, sino que las comprende para relatarlas en su íntegra vitalidad. Esta elección de la voz narrativa que indaga su propio pasado no excluye otros puntos de mira, como el que revive la explotación obrera con «La Forestal» o el que desmenuza las paradójicas peripecias del presente con «Redes sociales». La última sección del libro, compuesta por «Aforismos», deriva entre la heterogeneidad del vivir diario y el soñar despierto.