Aladio apuntó contra el gobierno

Es un hecho la falta de combustible en el país, lo que ha generado un momento complicado para todos los camioneros y transportistas por la escasez de gasoil y de insumos. Sobre cómo es el panorama actual en la provincia de Santa Fe, Sergio Aladio, secretario General del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, sostuvo en Radio del Diario Uno de Santa Fe que "como todos saben, la situación es difícil y se trata de un problema que se está agudizando cada vez más, porque hoy ya no hablamos solamente de faltante en estaciones de servicios que están sobre las rutas nacionales o de tránsito de vehículos, sino también que estamos empezando a sentir esta falta de combustible en las rutas que no son gasoleras, sino en las rutas que están dentro de las ciudades. Y esta escasez cada vez se va a ir agudizando más, y estamos muy preocupados por esta situación en nuestros trabajadores que lamentablemente no están pudiendo tener los descansos necesarios. Esto de andar recorriendo estaciones de servicios para poder conseguir combustible es un problema muy grande, no solamente para el descanso de los trabajadores, sino también por el peligro que conlleva esta situación"

Sobre cuánto es la demora para poder cargar combustible y tener que quedarse en el lugar esperando, el dirigente remarcó que "hace poco tuvimos una charla con la cámara y el gremio de estaciones de servicios, donde hablábamos de este tema. Ellos empiezan a racionar de alguna manera la entrega de combustible. Esto quiere decir que en vez de llenar el tanque, en el caso de los camiones, entregan 40 o 50 litros para tratar de darle un poco a cada uno porque sino ellos se quedarían rápidamente sin combustible. Esto genera que un camionero, cada vez que tiene que entrar a cargar, pierde aproximadamente 40 minutos de tiempo entre que ingresa, espera y descarga. Y en algunos lugares, por la falta directamente del combustible, dentro de la provincia, ya más al norte, tenemos algunos compañeros que han estado 12 o 14 horas esperando que llegue el camión que abastece a las estaciones de servicios para poder cargar combustible. La verdad que es una verdadera locura".

Posteriormente, Aladio contó además que "con esa cantidad de litros se puede recorrer 140 o 150 kilómetros, depende de qué camión sea, qué volumen de carga. No es mucho. Imagina que para un vehículo que va a Buenos Aires tiene que parar a cargar combustible varias veces para poder abastecerse. Pero en Buenos Aires no está faltando tanto como está faltando acá. Con esto de que no se da el federalismo en esto también se siente, ya que ellos están teniendo algo de abastecimiento a diferencia del resto del país, y ni hablar si vas para el norte. Pobres compañeros, que van con una incertidumbre de combustible para ver cuántos kilómetros pueden recorrer y no saber si lo van a tener para continuar el viaje y si van a poder regresar. Hay una falta de previsibilidad del gobierno respecto a esta situación. El gobierno nacional depende de la secretaría de energía, la secretaría de economía debería haber arbitrado los recursos necesarios como para que esto no sucediera y hay que buscarle una solución a todo esto. Hace poco decían desde el gobierno que esto se producía porque los países limítrofes, al tener el combustible más caro, se llevaban nuestro combustible. Esa cantidad es muy pequeña y si sucede así, es el mismo gobierno el que tiene que controlar que esto no suceda. Parece que siempre estamos buscando culpables, pero en definitiva no nos ponemos a trabajar en la solución que necesitamos. Nosotros necesitamos trabajar con tranquilidad y garantizarle a la gente que va a ver abastecimiento. Si esto no se soluciona, la faltante no va a ser solamente de combustible, sino de otros insumos de necesidad para cualquier ciudadano".

Por otro lado, también se empezó a notar el faltante de cubiertas y repuestos, con lo cual el panorama es bastante complejo. "Totalmente. Hemos tenido también una charla con una multisectorial en la que forman parte la cámara de empresarios, de transporte de cargas, de estaciones de servicios, del transporte en general y con los gremios, y el gran problema que nos transmitían, a los trabajadores, es que llega fin de mes, hay que pagar aguinaldos, los sueldos, los viajes son menores, los estacioneros de servicios también tienen dificultades porque ellos ganan de acuerdo a la cantidad de litros que venden y si no tienen combustible no venden, etc. Es una situación que la verdad no la entendemos en un país como este que estemos padeciendo estos problemas hoy en día. Esta falta de previsibilidad empieza a afectar a otros sectores. Lamentablemente, las discusiones políticas superan el bienestar de la gente. y es una verdadera pena", añadió Aladio.

Por último, en referencia a que aún no se ha visto la aparición de dirigentes nacionales, como Hugo Moyano, manifestando su preocupación por esta situación, Aladio respondió que "entiendo que cuando uno es amigo o cómplice de algún gobierno de lo que está pasando, no puede salir a hacer un reclamo como lo estamos haciendo nosotros y no pueden salir a decir o reconocer que no hay combustible. Hace poco, ellos mismos, desde la federación de camioneros sacaron un comunicado diciendo que era mentira la falta de combustible. Así que imaginate la situación en quedan parados los camioneros con esta situación, no solo a los de Santa Fe, sino de todo el país. Se pierde el pulso cuando uno se aleja de los trabajadores y se pierde el pulso de la situación que atraviesan los trabajadores. Es una pena, porque si tendríamos el apoyo nacional podríamos encontrar una salida más rápida. Seguramente, los trabajadores van a saber valorar los reclamos que se hacen desde nuestro lugar, del federalismo, de participación, igualdad de condiciones. De esto se trata y por esto hay que seguir luchando".