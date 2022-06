Los trabajadores de la Carne celebran su Día con actividades en el sindicato

El secretario General del Sindicato de la Carne Seccional Rafaela, Domingo Viviani, envió un "cálido saludo a todos los compañeros trabajadores de la industria de la carne" que hoy celebran su Día. "Este viernes es una jornada no laborable, por lo que después de dos años de pandemia que impidió festejar en nuestro campo social y deportivo de barrio Antártida Argentina, vamos a reunirnos para compartir un Día muy especial. Será un muy lindo reencuentro", aseguró el dirigente en diálogo con La Opinión.

El 10 de junio de cada año se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador de la Carne para recordar la formación, en 1947, de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados.

En Rafaela, dos frigoríficos tradicionales que comercializan sus productos en todo el país le dan volumen a este sector productivo que integra la cadena cárnica. "Nuestro Sindicato de Rafaela abarca solamente al departamento Castellanos, pero por un arreglo que hicimos con los compañeros de Santa Fe, también atendemos a la localidad de Villa Trinidad del departamento San Cristóbal. Por una cuestión de distancia, ellos no podían concurrir y nos hicimos cargo de los trabajadores del frigorífico. Sumando el Frigorífico Rafaela, Sodecar y Villa Trinidad, tenemos aproximadamente 800 afiliados", sostuvo Viviani en la sede del gremio de calle Arenales que tanto conoce después de décadas de función sindical.

"En la actualidad, después de lo peor de una pandemia de Covid que todavía no terminó, la realidad muestra que estamos mejor. En tiempos de las restricciones por la emergencia sanitaria, por suerte nosotros fuimos esenciales y no sufrimos las consecuencias de otros rubros, tuvimos trabajo todos los días. Gracias a Dios, en estos últimos dos años mantuvimos una tarea plena, lo que alivió un montón al sector", sostuvo Viviani.

De todos modos, el alza sostenido de los precios representa uno de los problemas centrales para todos los trabajadores. "

"En primer lugar, nosotros habíamos hecho un arreglo hasta enero del año que viene. La paritaria nuestra es de abril a abril para ver cómo evoluciona la economía. Pero debido al gran desfasaje económico que se registra hoy en día, ya se está planteando la reapertura de paritarias. Hace unas horas llegué de Buenos Aires, donde nos reunimos con el secretario General, y en el transcurso de estos días, luego de analizarse la situación, se reabrirá la paritaria para ver si se puede negociar un mejor salario", anticipó el dirigente rafaelino.

A principios de abril, los gremios de la industria cárnica acordaron una recomposición salarial del 55% con las cámaras frigoríficas. En ese momento, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce Alberto José Fantini, señaló que el acuerdo permite proteger el poder de compra de los empleados del sector que en todo el país son alrededor de 60 mil. El acuerdo paritario para la rama de carne roja abarcará un período de 10 meses hasta marzo de 2023, en el marco de la Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/75 para la Industria de la Carne.

En cuanto a la actualidad del sector, Viviani consideró que "está muy bien más allá de que se advierte un descenso en el consumo de carne per cápita, lo cierto es que crecieron sostenidamente las exportaciones en los últimos años y se consolidaron nuevos mercados". "Hay buenos precios en el mercado internacional, lo que tracciona favorablemente a la industria y eso permite garantizar los puestos de trabajo. Pero también hay que tener en cuenta que somos parte de una cadena, que comienza en el campo con aquellos productores que crían el ganado. Siempre digo que el que cría el ganado tiene que ser una labor bien rentable, pero no siempre sucede y son muchos los que desconocen esta realidad. Criarlos desde el principio no es tan fácil como muchos creen. Y sino no hay hacienda, entonces entra el conflicto en los frigoríficos. Tenemos que cuidar toda la cadena", explicó con una visión general.

- Por otra parte, ustedes llevan adelante proyectos para mejorar el complejo deportivo y social.

- Por el tema de la pandemia, los que estamos al frente de las organizaciones tenemos que estar siempre precavidos. Nadie sabía lo que iba a pasar. Con algunos ahorros, pudimos hacer una pileta de natación para los chicos. Por suerte ya se finalizó y solamente falta pulir el piso y pintar, con lo cuál para el próximo verano ya estaría disponible. Pero nuestro gran anhelo y objetivo fue siempre poder hacerle el tinglado al playón que tenemos en el predio para que los chicos puedan realizar educación física, no sólo para los asociados, sino también para que puedan utilizarlo las escuelas de los barrios aledaños. Ese es el proyecto, a futuro, más ambicioso que tenemos. Por lo demás, tenemos un muy buen complejo con un salón social para 500 personas y espacios para la práctica de deportes y de esparcimiento.

- ¿Cómo está la obra social que usted conduce a nivel nacional?

- Por suerte, la situación anda realmente muy bien, entre un 9 y un 10, si se puede poner un puntaje. Personalmente, soy presidente de la obra social del Sindicato de la Carne a nivel nacional. Próximamente vamos a inaugurar una nueva sede en Rosario. Siempre debemos tener proyectos para el futuro de los trabajadores, porque el trabajo nunca se termina.

- Usted tiene una larga trayectoria como trabajador de la carne y como dirigente sindical. ¿Cómo evalúa los cambios que se han producido en todo este tiempo con el avance tecnológico?

- Hoy en día, el trabajo cambió muchísimo para bien. La tecnología trajo mucho alivio para los trabajadores en sus tareas diarias. Antes era más insalubre y es por eso que por ley nosotros nos jubilamos a los 55 años. Igualmente, no deja de ser insalubre la actividad actual porque el contacto con las cámaras aún existe. El control sanitario es mucho mejor. Yo ingresé al frigorífico a mediados de la década del 60 y diez años después peleamos con fuerza por un convenio que aún está vigente, por el cual se consiguieron que le den la ropa a los trabajadores entre otras conquistas. Y también destaco que logramos equiparar los salarios de las mujeres por cumplir la misma tarea que los hombres. Hasta ese momento, una compañera trabajadora tenía un salario 15 por ciento inferior en promedio por hacer lo mismo que los compañeros varones. Ese fue un gran logro que hoy, cuando la agenda de género es prioridad, es necesario recordar y remarcar. Para cerrar en cuanto a condiciones de trabajo estamos mucho mejor, con diálogo con la patronal siempre para lograr lo mejor para todos.

- ¿Un mensaje final?

- Quiero desearles un lindo día a todos. Vamos a estar en el campo de deportes este viernes realizando diferentes actividades deportivas, asado de por medio. Por suerte, después de dos años, vamos a poder festejar, que es lo más importante. Por convenio, esta jornada para nosotros es no laborable así que estamos con tiempo, sin apuro. Un reconocimiento también para todos los trabajadores jubilados que marcaron el camino.