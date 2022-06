Suspendieron acto inaugural en la Escuela de Policía

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se contagió por segunda vez de Covid según informaron el miércoles por la noche desde el Gobierno provincial. "El gobernador de la provincia, Omar Perotti, dio positivo al test de Covid 19. Cabe aclarar, que se encuentra en buen estado de salud y cursando el aislamiento indicado hasta recibir el alta epidemiológica", se informó sin mayores detalles del lugar en el que se encuentra.

Es la segunda vez que el mandatario provincial se contagia de coronavirus. En diciembre de 2020 había confirmado el test positivo mediante su cuenta de Twitter, poco antes del inicio de la campaña de vacunación.

Perotti desarrolló el miércoles su agenda con normalidad. Entre otras actividades, viajó a Buenos Aires para firmar un Convenio Marco de Cooperación con la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse, para fomentar la enseñanza del idioma francés en todos los niveles y modalidades educativas de la provincia de Santa Fe, como así también al acceso a becas de perfeccionamiento y capacitaciones.

Tal como anticipó ayer este Diario, con el nuevo contagio del gobernador se ponía en duda su agenda de los próximos días, que incluía entre otros eventos la inauguración de la Escuela de Policía de Rafaela, prevista para el próximo lunes a las 11 en el predio del Autódromo.

Precisamente, anoche fuentes del Municipio rafaelino y de la Casa Gris coincidieron en adelantar que la ceremonia del lunes fue suspendida, aunque la Escuela de Policía comenzará formalmente sus actividades y el acto se llevará a cabo una vez que el Gobernador se recupere y tenga el alta médica.

Si bien el lunes y martes pasado un centenar de cadetes cumplieron algunas actividades en la Escuela, el ciclo lectivo formal se desarrollará desde el próximo lunes.



TAMBIÉN COSTAMAGNA

El ministro de Producción de la Provincia, el rafaelino Daniel Costamagna, también dio positivo de Covid. "Se encuentra bien de salud, sin complicaciones y no tuvo contacto directo con Perotti", destacaron fuentes de la cartera que conduce. De acuerdo a las nuevas pautas y protocolos, Costamagna deberá permanecer cinco días aislado y luego otros cinco días con barbijo. Así las cosas, no es necesario el aislamiento para los contactos estrechos.



AUTONOMÍA DE

MUNICIPIOS Y COMUNAS

Por otra parte, Perotti ratificó su decisión política de avanzar a la brevedad con la autonomía de los municipios y comunas: “Tenemos una vocación clara y, en lo personal, siempre remarqué que no iba a borrar con el codo de gobernador lo que escribí con la mano de intendente. La autonomía municipal reafirmará el proceso de descentralización y fortalecimiento de los territorios”. Y afirmó que ello contribuirá a “un mayor control social de la comunidad sobre las políticas públicas locales” .

Más adelante, Perotti expresó: “Hablamos de que cada santafesino y santafesina pueda tener mayor injerencia en los temas relacionados con seguridad, salud, educación y en todas las problemáticas sociales, como las referidas a niñez y personas mayores”. Además, diseñar “políticas profundas de desarrollo local, de desarrollo humano, de arraigo, de asociativismo y de gestión de servicios”.

Más allá del encuadre normativo, fortalecer la autonomía impacta en la vida cotidiana, significa “tomar decisiones más cerca de la gente”, aseguró el mandatario. “La autonomía municipal no sólo es para que los municipios y comunas tengan más herramientas sino, y principalmente, para que la comunidad pueda tener mayor participación en la toma de decisiones, en el control de las administraciones locales, en las políticas de largo plazo”, amplió.

En cuanto a la distribución de recursos, el gobernador dijo que “no somos un gobierno que tenga problemas en distribuir los recursos cuando son volcados a políticas públicas que impactan positivamente en cada localidad. Los números lo demuestran: rompimos el récord de transferencias de recursos a gobiernos locales. Esto no es ni tiene que ser un inconveniente”.



SANTA FE + AUTONOMÍA

Desde Santa Fe + autonomía se llevan adelante las últimas reuniones con los Consejos Asesor de expertos y expertas y de Ciudades previas al envío del mensaje del Ejecutivo a la legislatura con la ley que consagrará la autonomía municipal.

El proyecto plasmará la decisión política de no esperar a una reforma constitucional para avanzar en las autonomías de los gobiernos locales, ya que es posible hacerlo a través de una ley.