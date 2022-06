En dos ocasiones fueron sustraídos seis porcinos

Los animales faltaron desde un establecimiento sito en la zona rural de la vecina población de Presidente Roca, y en la primera oportunidad de robo no se realizó denuncia alguna. También se investiga una importante sustracción, cometida en una vivienda rafaelina. Además, en la ciudad de Sunchales fue hallada una motocicleta en estado de abandono. Había sido robada en mayo pasado.

A la hora 13:30 de la jornada de la víspera, un vecino de 41 años de edad residente en la calle Córdoba al 900, ante autoridad de la Seccional 15ª hizo saber que viene desempeñándose hace un tiempo como encargado de un predio perteneciente a Rafaela Alimentos, sito en la zona rural de la vecina localidad de Presidente Roca.

De acuerdo a su relato, allí se realiza la cría de animales porcinos para comercialización de dicha empresa, y ayer a las 11 se percataron de la falta de tres porcinos hembras, de unos 13 kilos cada uno, aproximadamente, tal lo dado a conocer en la tarde del jueves 9 de junio por LA OPINION online.

El exponente agregó que el pasado 3 de junio, durante la madrugada recibió un mensaje de WhatsApp de uno de sus empleados, quien se comporta como sereno, dándole aviso sobre que en un sector de un galpón habían realizado un agujero en la lona, y que al realizar un conteo no se comprobó que se haya cometido un delito.

Y agregó que a la mañana siguiente mandó realizar otro conteo, y entonces notaron la sustracción de tres porcinos, dos hembras y un macho, por lo que dio conocimiento a sus superiores, quienes le manifestaron que no realice ningún tipo de denuncia.

Por otra parte, señaló que el lugar no cuenta con sistema de alarma ni cámaras de seguridad.



UNA VIVIENDA

DESVALIJADA

Por otra parte, cercana la hora 13 de ayer, un rafaelino de 33 años, radicado en la calle Ayacucho al 1400, en la Seccional 13ª dio cuanta de que se ausentó el miércoles por la tarde de la casa que habita, y que y que en la mañana de día siguiente al regresar se percató de que el portón estaba abierto, y que había sido violentado el candado que tenía colocado.

Y al ingresar al inmueble, comprobó el robo de un par de televisores de 21 pulgadas, un secarropas, dos ventiladores turbo y otros dos de pie, y una garrafa garrafa de tres kilos con un calentador.



HALLAZGO DE

MOTOCICLETA

En el cruce de las calles Santos Dumont y Cerdán, poco antes del mediodía de la víspera, efectivos de Comisaría 3ª de la ciudad de Sunchales hallaron una motocicleta Honda Wave en estado de abandono.

Según se conoció le faltaban las ruedas y el carenado, y más tarde se supo que se trataba de un rodado que contaba con pedido de secuestro, por ser el resultado de un robo cometido el pasado 21 de mayo, en perjuicio de un vecino.