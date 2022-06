Preocupa al empresariado la demora en la pavimentación del Camino N° 6

En la última reunión de la Comisión de Industrias del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) se planteó la preocupación por la falta de avances en la pavimentación de un tramo de 2,5 kilómetros de longitud del Camino Público N° 6, entre la Ruta 34 y la futura Variante, una obra anunciada hace un año y medio. Incluso, por la existencia de la Capilla San Expedito, se evalúa un mini desvío en la traza en relación al camino existente.

"Si bien el jueves 14 de enero de 2021 se rubricó el primer convenio marco entre Vialidad Nacional, el Municipio y la Provincia para llevar adelante la obra; y el viernes 7 de enero de 2022, se firmó otro documento similar para avanzar con el llamado a licitación, aún persisten inconvenientes técnicos y administrativos que dificultan el avance de la obra", advirtió la gremial empresaria tras el encuentro del viernes pasado.

En enero último, se resaltó que la obra brindará una solución vial con el objetivo de mejorar la transitabilidad, prestando especial interés en la conexión del sector productivo con la Variante Rafaela, una arteria que jerarquizará la ciudad y la región y que se ejecutará con fondos nacionales por un monto de $126.463.455,25. El lugar es netamente industrial, ya que el 33% del total de las 540 empresas radicadas en Rafaela se encuentran en esta área.

"Ingresamos a un tiempo de incertidumbre, sin definiciones y sin información sobre el estado de las gestiones. Estamos preocupados por esta zona gris sin precisiones. Nos habíamos entusiasmado porque en enero de 2021 se había prometido que la licitación se realizaría en marzo de ese año y la obra podría estar lista en seis meses, es decir antes de que comience el 2022. Sin embargo, estamos en junio y por ahora todo es un gran signo de interrogantes. Nadie nos dice nada", dijo un empresario participante de la reunión del pasado viernes en el CCIRR. "Entendemos que para ensanchar el Camino se requieren obras, incluso los frentistas deben ceder una mínima franja de sus terrenos, pero ya pasó un tiempo prudencial desde los anuncios y en la práctica hubo poco, no más que el convenio específico de enero último", agregó.

De acuerdo a presupuestos efectuados en el ámbito de la Municipalidad de Rafaela, los trabajos de corrimiento de alambrados, tejidos perimetrales y postes de la EPE insumirán una inversión de 30 millones de pesos aproximadamente. Aún no hay certezas si esos recursos correrán por cuenta del gobierno local o provincial. "Vialidad Nacional ya puso a disposición casi 127 millones para la pavimentación, pero no están los 30 millones para la primera etapa. Es una pena que por no contar este dinero se pueda perder la obra principal por la cual se hicieron intensas gestiones", agregó el empresario consultado.

Del otro lado, desde el Municipio señalaron que "estamos trabajando, hay que preocuparse y ocuparse, en eso estamos, se necesita planta para las tareas previas a la pavimentación". "Se evalúa un esquema de contribución por mejoras para cerca de 20 frentistas. Es necesario esa forma para cubrir al menos parte de los costos de la obra de corrimiento de tejidos, alambrados y postes. Hay frentistas que se beneficiarán y que están en condiciones de hacer un aporte", agregaron.