Rafaela firmó un convenio por Servicios Locales de Niñez con el Gobierno Provincial

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia firmó ayer convenios por un monto superior a 17 millones de pesos con 4 municipios, entre ellos Rafaela, y 42 comunas pertenecientes al departamento Castellanos que trabajan de manera directa con niños, niñas y adolescentes, en el marco de un encuentro que se llevó a cabo en el Complejo Recreativo del SEOM.

Esta iniciativa, que se implementa a través de la Secretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, tiene como fin lograr que los municipios y comunas dispongan de recursos y capacidades institucionales para la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De esta forma, se busca trabajar con órganos o áreas especializadas que cuenten con recursos humanos profesionales (abogados, psicólogos, asistentes sociales, y demás) que permitan articular con los distintos actores que componen el Sistema Provincial de Promoción y Protección de Derechos.

El encuentro contó con la participación del intendente Luis Castellano; el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Danilo Capitani; la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo; la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe; la delegada de la Región Oeste de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti; el senador Departamental, Alcides Calvo y representantes de todos los municipios y comunas del departamento Castellanos.

Al tomar la palabra, Capitani, dijo: “Estamos acá planteando tres aspectos que han caracterizado a la gestión de este Gobierno Provincial. El primero es que nunca escondemos las problemáticas bajo la alfombra, que siempre la visibilizamos y siempre las planteamos para trabajar las problemáticas de la niñez; que además de las cuestiones económicas que impactaron sobre la cuestión social de las familias y sobre todo en los niños, de las niñas y los adolescentes, se vio agravada por el tema de la pandemia”.

Por otro lado, “avanzamos con recursos económicos que hasta que nosotros asumimos, estaban solamente vinculados a las grandes ciudades, como si la problemática fuera solamente en las grandes ciudades. Están en todos lados y la distribución que se ha hecho de estos recursos es en absolutamente todas las comunas y municipios. La visión Federal de llegar a todos, también es una característica y un aspecto que tiene este Gobierno Provincial”.

“Y el tercero es obviamente que trabajamos interministerialmente, no solamente desde el ámbito de lo social o de la niñez. Lo hacemos porque sabemos que acá también tiene que estar involucrada la educación, los docentes, los centros de salud, los médicos, los enfermeros, que atienden y detectan cosas. Todos tenemos que estar involucrados. Por eso, necesitamos que cada uno ponga su granito de arena en todo esto. Solo el Estado no puede hacerlo. Necesitamos de todos los actores locales. Es la única manera de cambiar esta situación. Es la única manera de lograr mejorar la calidad de vida de los santafesinos y santafesinas”, finalizó el ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

Por su parte, el intendente Castellano manifestó: "Estamos hablando de uno de los temas más difíciles de la gestión. Y esto nos pasa a todos. Yo celebro que esto sea política de Estado, que se pueda renovar. Quiero ofrecer a las comunas, el apoyo de nuestra Red Local donde se trabaja con diferentes instituciones, porque solos no se puede. Y también contamos con una Unidad Ejecutora integrada por diferentes áreas del municipio. Si esto no se trabaja coordinadamente y en forma conjunta, no hay forma de afrontar los diferentes casos que pueden aparecer en cualquier ámbito. Y ahí es donde se necesita un equipo para dar respuesta".

"Creo que es una realidad para todos y hay que trabajar en equipo. Por eso, me animo a abrir nuestros equipos para las comunas y la Provincia. No frenemos esta política porque los niños y niñas son presente y futuro"; remarcó Castellano.



TODO EL DEPARTAMENTO

Patricia Chialvo expresó: “El gobernador Omar Perotti nos pidió que firmemos este convenio con las 365 localidades del territorio provincial. Y hoy lo estamos haciendo con el Departamento Castellanos. Nuestra Ley de Niñez establece dos niveles de intervención: uno que lo constituyen los municipios y comunas, y el otro, que somos nosotros la Secretaría de Niñez”.

“Este convenio nos compromete a un mínimo aporte para la contratación de personal. Pero sobre todo, el trabajo conjunto. Cuando interviene la Secretaría es porque se toman medidas muy duras, porque significa separar al niño o niña de todo. Este trabajo significa ser anticipatorio de eso; poder prever las situaciones y abordar las cosas en manera conjunta con los equipos”.

“Por ley, está establecido el Consejo Provincial de Niñez, que es un órgano deliberativo donde participan los municipios, la justicia, educación, salud, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Este organismo hacía ocho años que no se reunía en la provincia. Nosotros hicimos la primera Asamblea a fin del año pasado, y ahora comenzamos a hacer reuniones regionales para poder debatir con todos, cuáles son las problemáticas de niñez; sentarnos y discutir cuáles son las problemáticas y las políticas vigentes o necesarias. La próxima reunión del Consejo Provincial en la zona centro va a ser en Rafaela el 27 de junio”, detalló.

Por otro lado, “se firmó la adhesión a la línea 102. Esta línea es gratuita y existía a nivel nacional desde el 2009. Santa Fe nunca se había adherido y lo hicimos el año pasado. Es una línea gratuita donde puede llamar cualquiera para hacer consultas”, cerró Chialvo.



FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe, comentó: "Para los que trabajamos fuertemente las políticas de infancias y juventudes, es muy importante la ayuda de este fortalecimiento económico para poder realizar nuestro trabajo diario como primer nivel de intervención, que es lo que corresponde a nivel local".

"Estamos agradecidos de poder llevar adelante esta firma de convenio. Nos alegra enormemente ver la gran cantidad de municipios y comunas que han adherido y han comenzado a trabajar las políticas de infancias y juventudes sabiendo lo complejo que es esta temática".



"UN TEMA QUE NOS

PREOCUPA Y OCUPA"

A su turno, el senador Alcides Calvo recalcó: "Creo que es un tema que nos preocupa y que cada uno de los presentes nos ocupamos. Por eso, la firma de estos convenios sirven para incentivar, promover y sensibilizar aquellos casos de vulnerabilidad social, económica y familiar que se dan en los diferentes lugares".

"Sirve muchísimo que la totalidad de los municipios y comunas reciban este aporte económico, porque es una herramienta que marca que hay un Estado presente, tanto nacional, provincial y local", cerró Calvo.