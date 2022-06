AIC y UR V recuperaron motos y bicicletas robadas

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó una inspección en conjunto con Protección Vial y Comunitaria, en un depósito municipal ubicado en calle Constituyentes al 100 de esta ciudad de Rafaela.

Allí se registraron varios rodados, detectando irregularidades en una motocicleta Honda CG Titan New, ya que registraba sus guarismos adulterados. Así, con la anuencia del fiscal interviniente, Martín Castellano, se procedió al formal secuestro de la motocicleta en cuestión.



UNA BICICLETA Y

UN ARRESTADO

Tras una requisa domiciliaria en una vivienda de esta ciudad en la jornada de ayer, agentes de la AIC Rafaela secuestraron una bicicleta robada y trasladaron a un joven a sede policial para notificarlo de la causa de "hurto calificado".

El joven, que fue identificado por sus iniciales como GNA, también intentó agredir a los uniformados de la AIC.

La medida judicial fue dispuesta por el fiscal Martín Castellano, y se efectivizó tras realizar labores investigativas que permitieron dar con la identidad del autor material del ilícito y su lugar de residencia en calle Simón de Iriondo al 1800 -Barrio Güemes- de esta ciudad.

Se produjo allí un altercado entre el joven aprehendido y los pesquisas de la AIC, quienes secuestraron una bicicleta de dama rodado 26, denunciada como robada. En esa instancia el joven demorado intentó agredir a los efectivos quienes rápidamente lo aprehendieron y trasladaron a la sede policial.



OTRA "BICI"

RECUPERADA

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), recuperó una bicicleta robada en inmediaciones de calle Rivadavia al 200 de esta ciudad.

Las tareas investigativas permitieron a los agentes de AIC detectar a los involucrados e identificar el domicilio donde se encontraría la bicicleta sustraída.

Por tal motivo se realizó una requisa en una vivienda de calle Coffet al 500 donde se secuestró indumentaria y la bicicleta robada. Se realizaron las comunicaciones de rigor para dejar las actuaciones en manos de la justicia.



UR V: UNA MOTO

EN FRONTERA

En la mañana de ayer, efectivos de la Unidad Regional V (UR V), procedieron al secuestro de una moto tipo 110 c.c., que tenía limada la numeración de su motor, no presentaba dominio y su conductor adolescente no acreditó documentación del rodado, tras una intervención en calles 24 y 7, de la ciudad de Frontera.

Mientras cumplimentaban patrullajes de seguridad, los numerarios advirtieron la circulación del joven a bordo del vehículo y le solicitaron detener su marcha, a lo cual hizo caso omiso.

Tras una corta persecución, dieron alcance al fugitivo y tras verificar los guarismos, cotejaron que presentaba las irregularidades mencionadas.

Actuaciones en sede del Destacamento Nº 6 de barrio Acapulco de Josefina.