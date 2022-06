“Cada día estamos más complicados”, dijo Canela

Oscar “Cachi” Canela, titular de estaciones de servicio Axion de la ciudad, también se refirió a la escasez de gasoil y dijo que “está todo muy complicado, está cada vez peor, y tal es así que está el camión varado en San Lorenzo y no puede cargar porque no hay diésel ni el euro, hay que cambiar por algo de nafta para poder cargar algo. Todo, todo es un problema”.

“No sabemos en qué va a terminar y lo cierto es que no da muchas ganas de trabajar en estas condiciones y con este panorama, que como dije, está cada vez más complicado”, manifestó con un claro tono de malestar.